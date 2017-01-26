Перераспределение госвласти послужит построению эффективной модели государственного устройства
26 января 2017, 12:58
Реформы послужат построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».
Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти послужит построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».
Вчера Глава государства, предложив новую систему государственного управления, обозначил новый этап в истории независимого Казахстана.
Елбасы неоднократно говорил о необходимости усиления роли Парламента и расширения функций Правительства.
Думаю, что новые реформы в государственном управлении – это процесс закономерный. Мы к этому шли.
В течение всех лет Независимости страны, сохранялась сильная президентская вертикаль власти, проводилась поэтапная работа по повышению ответственности всех уровней исполнительной и законодательной власти, расширялись возможности для участия граждан в жизни страны.
Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти – это один из важнейших этапов модернизации системы государственного управления.
Если реформы Президента будут поддержаны казахстанцами, то тогда значительно будет усилена роль Парламента страны. У Парламентариев, как у выразителей воли народа, народных избранников будут усилены контролирующие функции. Следовательно, будет повышена роль политических партий.
В течение последних лет мы приняли ряд новых Законов в связи с реализацией Стратегии «Казахстан-2050». Они также побудили проводить качественные изменения в системе государства.
Я убеждена, что эти реформы послужат построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».
Кадиша Оспанова
Первый заместитель председателя
Карагандинского областного филиала
партии «Нұр Отан»
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