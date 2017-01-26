Перераспределение госвласти послужит построению эффективной модели государственного устройства

Реформы послужат построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти послужит построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».





Вчера Глава государства, предложив новую систему государственного управления, обозначил новый этап в истории независимого Казахстана.





Елбасы неоднократно говорил о необходимости усиления роли Парламента и расширения функций Правительства.





Думаю, что новые реформы в государственном управлении – это процесс закономерный. Мы к этому шли.





В течение всех лет Независимости страны, сохранялась сильная президентская вертикаль власти, проводилась поэтапная работа по повышению ответственности всех уровней исполнительной и законодательной власти, расширялись возможности для участия граждан в жизни страны.





Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти – это один из важнейших этапов модернизации системы государственного управления.

Если реформы Президента будут поддержаны казахстанцами, то тогда значительно будет усилена роль Парламента страны. У Парламентариев, как у выразителей воли народа, народных избранников будут усилены контролирующие функции. Следовательно, будет повышена роль политических партий.





В течение последних лет мы приняли ряд новых Законов в связи с реализацией Стратегии «Казахстан-2050». Они также побудили проводить качественные изменения в системе государства.





Я убеждена, что эти реформы послужат построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».





Кадиша Оспанова





Первый заместитель председателя

Карагандинского областного филиала