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Перераспределение госвласти послужит построению эффективной модели государственного устройства

26 января 2017, 12:58

Реформы послужат построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».


Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти послужит построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Вчера Глава государства, предложив новую систему государственного управления, обозначил новый этап в истории независимого Казахстана.

Елбасы неоднократно говорил о необходимости усиления роли Парламента и расширения функций Правительства.

Думаю, что новые реформы в государственном управлении – это процесс закономерный. Мы к этому шли.

В течение всех лет Независимости страны, сохранялась сильная президентская вертикаль власти, проводилась поэтапная работа по повышению ответственности всех уровней исполнительной и законодательной власти, расширялись возможности для участия граждан в жизни страны.

Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти – это один из важнейших этапов модернизации системы государственного управления.
Если реформы Президента будут поддержаны казахстанцами, то тогда значительно будет усилена роль Парламента страны. У Парламентариев, как у выразителей воли народа, народных избранников будут усилены контролирующие функции. Следовательно, будет повышена роль политических партий.

В течение последних лет мы приняли ряд новых Законов в связи с реализацией Стратегии «Казахстан-2050». Они также побудили проводить качественные изменения в системе государства.

Я убеждена, что эти реформы послужат построению более эффективной модели государственного устройства и будут способствовать реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Кадиша Оспанова

Первый заместитель председателя
Карагандинского областного филиала
партии «Нұр Отан»

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