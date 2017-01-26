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Боевик из Казахстана задержан во время ночной операции в Афганистане

26 января 2017, 13:06

Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.


На севере Афганистана в провинции Сари-Пуль 20 января были арестованы два боевика, по их словам, они прибыли из Казахстана и Туркменистана, сообщает e-islam.kz со ссылкой на издание Khama Press

Двое мужчин были задержаны в ходе ночной операции. Террористы были идентифицированы как Демир Зенлийов (Demir Zenliyov) и Абдул Матин (Abdul Mateen).

Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.

Еще один боевик родом из Афганистана также был ранен во время операции и находится под стражей полицейских сил.

Фото с сайта e-islam.kz

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