Боевик из Казахстана задержан во время ночной операции в Афганистане

Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.

На севере Афганистана в провинции Сари-Пуль 20 января были арестованы два боевика, по их словам, они прибыли из Казахстана и Туркменистана, сообщает сообщает e-islam.kz со ссылкой на издание Khama Press





Двое мужчин были задержаны в ходе ночной операции. Террористы были идентифицированы как Демир Зенлийов (Demir Zenliyov) и Абдул Матин (Abdul Mateen).





Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.





Еще один боевик родом из Афганистана также был ранен во время операции и находится под стражей полицейских сил.



