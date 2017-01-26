Винус Уильямс эмоционально отреагировала на победу в полуфинале Australian Open
26 января 2017, 13:09
В ¼ турнира Винус обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.
Теннисистка, которая в последний раз выходила в ½ финала Australian Open 14 лет назад очень эмоционально отреагировала на победу в полуфинале.
.@Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpenpic.twitter.com/3Jdo8Zlag9— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2017 г.
В ¼ турнира Винус обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Соперницей Уильямс старшей в финале АО вновь может стать ее младшая сестра, если Сирена сможет обыграть хорватку Марьяну Лючич-Барони в полуфинале.
Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января. Финал в женском одиночном разряде пройдет 28 января.
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