Винус Уильямс эмоционально отреагировала на победу в полуфинале Australian Open

26 января 2017, 13:09

В ¼ турнира Винус обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.


Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

Теннисистка, которая в последний раз выходила в ½ финала Australian Open 14 лет назад очень эмоционально отреагировала на победу в полуфинале.

В ¼ турнира Винус обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Соперницей Уильямс старшей в финале АО вновь может стать ее младшая сестра, если Сирена сможет обыграть хорватку Марьяну Лючич-Барони в полуфинале.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января. Финал в женском одиночном разряде пройдет 28 января.


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