Ford Mustang провалил краш-тесты
26 января 2017, 13:10
Столь ужасный результат объясняется отсутствием на модели сразу нескольких систем безопасности.
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты трех автомобилей: седана и универсала Volvo S90 и V90, а также американского спорткупе Ford Mustang. Тогда как шведские модели справились с испытаниями на «отлично», масл-кар заработал всего 2 звезды из пяти возможных.
Столь ужасный результат объясняется отсутствием на модели сразу нескольких систем безопасности, которые в Euro NCAP считают обязательными: системы предотвращения фронтальных столкновений с автономным экстренным торможением, преднатяжителей ремней безопасности на задних сиденьях, системы контроля скорости движения и системы удержания автомобиля в полосе движения.
Непосредственно в ходе краш-тестов, имитирующих фронтальные столкновения с полным и частичным перекрытием, боковые удары, переворачивание и удар сзади, безопасность Ford Mustang для взрослых пассажиров оценили на 72 процента. При фронтальном ударе задние пассажиры серьезно рискуют травмировать голову, грудную клетку, брюшную полость и ноги выше колен (в ходе теста манекен проскочил под ремнем безопасности и остался незафиксированным), а при ударе сзади пассажиры на задних сиденьях могут получить хлыстовые травмы шеи. Специалисты посчитали, что передние подушки безопасности накачаны недостаточно сильно.
Безопасность детей в салоне автомобиля эксперты оценили на 32%. При тесте на боковой удар подушка безопасности не удержала голову и другие части тела манекена 10-летнего ребенка от столкновения с жесткими частями машины. При фронтальном ударе эксперты выявили опасность травмирования груди 6-летнего ребенка. Наконец, специалисты Euro NCAP посчитали, что информация о том, находится ли подушка безопасности переднего пассажира во включенном или выключенном состоянии, недостаточно наглядно. Это значит, что при установке детского кресла на переднее сиденье водитель может забыть отключить подушку и поставить под угрозу жизнь ребенка.
Безопасность купе для пешеходов была оценена на 64%. Худшую оценку Ford Mustang присудили за уровень оснащенности системами безопасности – всего 16%.
Примечательно, что в 2016 году в США дорестайлинговый Ford Mustang получил более высокие оценки за безопасность от организации Insurance Institute for Highway Safety (IIHS): «приемлемо» за фронтальный удар с небольшим перекрытием и «хорошо» за остальные виды тестов. Но в США спорткар оборудован системой предотвращения фронтальных столкновений.
В Ford рассказали, что в будущем системы безопасности, за отсутствие которых оштрафовали Mustang, станут доступны для европейской версии модели.
Via livecars
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