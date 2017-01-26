Ford Mustang провалил краш-тесты

Непосредственно в ходе краш-тестов, имитирующих фронтальные столкновения с полным и частичным перекрытием, боковые удары, переворачивание и удар сзади, безопасность Ford Mustang для взрослых пассажиров оценили на 72 процента. При фронтальном ударе задние пассажиры серьезно рискуют травмировать голову, грудную клетку, брюшную полость и ноги выше колен (в ходе теста манекен проскочил под ремнем безопасности и остался незафиксированным), а при ударе сзади пассажиры на задних сиденьях могут получить хлыстовые травмы шеи. Специалисты посчитали, что передние подушки безопасности накачаны недостаточно сильно.

Столь ужасный результат объясняется отсутствием на модели сразу нескольких систем безопасности, которые в Euro NCAP считают обязательными: системы предотвращения фронтальных столкновений с автономным экстренным торможением, преднатяжителей ремней безопасности на задних сиденьях, системы контроля скорости движения и системы удержания автомобиля в полосе движения.

Безопасность детей в салоне автомобиля эксперты оценили на 32%. При тесте на боковой удар подушка безопасности не удержала голову и другие части тела манекена 10-летнего ребенка от столкновения с жесткими частями машины. При фронтальном ударе эксперты выявили опасность травмирования груди 6-летнего ребенка. Наконец, специалисты Euro NCAP посчитали, что информация о том, находится ли подушка безопасности переднего пассажира во включенном или выключенном состоянии, недостаточно наглядно. Это значит, что при установке детского кресла на переднее сиденье водитель может забыть отключить подушку и поставить под угрозу жизнь ребенка.





Безопасность купе для пешеходов была оценена на 64%. Худшую оценку Ford Mustang присудили за уровень оснащенности системами безопасности – всего 16%.





Примечательно, что в 2016 году в США дорестайлинговый Ford Mustang получил более высокие оценки за безопасность от организации Insurance Institute for Highway Safety (IIHS): «приемлемо» за фронтальный удар с небольшим перекрытием и «хорошо» за остальные виды тестов. Но в США спорткар оборудован системой предотвращения фронтальных столкновений.



