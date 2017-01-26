В Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы подвели

итоги государственного контроля за 2016 год

Как сообщает руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы Халыкова Гульназ, в 2016 году Департаментом охвачены проверкой 162 субъекта предпринимательства, из них в 97 субъектах установлены различные нарушения в области технического регулирования и метрологии, что составило 60% от общего числа проверок. В результате проверок с нарушителей взыскан административный штраф на сумму 16 млн. тенге, даны запреты на 36 партий продукции на сумму 2,6 млн. тенге.

Также в рамках выделенных средств из республиканского бюджета, Департаментом закуплено 98 образцов фасованной продукции на общую сумму 286194 тенге, из них масса нетто 34 видов продукции не соответствует фактическому весу. Нарушители привлечены к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 2,1 млн. тенге.

Вместе с тем, во исполнение постановления Правительства РК № 1479 «Об определении уполномоченной организации по проведению экспертизы драгоценных камней, в том числе необработанных природных алмазов и ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и утверждения Правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Таможенный Союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов драгоценных камней»:

14 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поставлены на специальный учет, выдано на ввоз 223 акта государственного контроля на 141502 изделие, а также на вывоз 27 актов на 542761 изделие.

В целях защиты интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечения безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, Департаментом проведены 4 заседании Алматинского городского штаба и порядка 100 круглых столов, семинаров и совещаний по разъяснению предпринимателям требований технических регламентов Таможенного союза, Договора о Евразийском Экономическом Союзе и т.д.

Также Департаментом рассмотрено 8071 входящей корреспонденции, из них 7119 по разъяснению НПА в области технического регулирования и метрологии.

Главный специалист

ДКТРМ по г.Алматы

Жумабеков Аян