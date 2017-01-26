Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,12 (+0,26), EURKZT_TOD - 352,60/353,20, CNYKZT_TOD - 48,0300/48,0500

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,12 тенге за доллар (+0,26 тенге), объем торгов - 59 500 тыс. USD (+24 700 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 352,60 тенге за евро, предложение - 353,20 тенге за евро. По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 48,0300 тенге за юань, предложение - 48,0500 тенге за юань. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.