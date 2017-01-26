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Дочь Курта Кобейна потребовала от мужа вернуть гитару отца

26 января 2017, 13:23

Фрэнсис Бин Кобейн — единственная дочь рок-музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав.


Фрэнсис Бин Кобейн, дочь солиста группы Nirvana Курта Кобейна, пытается через суд забрать у своего мужа Исайи Сильвы гитару грандж-музыканта, передает Лента.ру со ссылкой на TMZ.

Фрэнсис Бин Кобейн — единственная дочь рок-музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав. Она родилась в 1992 году. Выступала в качестве вокалистки, также известна как художник: ее выставка прошла в одной из лос-анджелесских галерей в 2010-м.

По информации портала, Кобейн потребовала вернуть акустическую гитару Martin D-18E 1959 года, на которой ее отец играл во время нью-йоркского концерта MTV Unplugged в 1993-м.

После того как в марте 2016 года Фрэнсис подала на развод с Сильвой, инструмент остался у него. Муж Кобейн настаивает на том, что гитара была ему подарена. Девушка утверждает, что никогда бы не отдала «бесценную фамильную реликвию».

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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