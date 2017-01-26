Сенатор указал МВД и ЦОНам на просчеты по временной регистрации

Есть разночтения даже в суммах штрафов, не говоря уже о сроках регистрации в тех или иных случаях, порядке действий граждан - С. Бектурганов.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат палаты Серик Бектурганов выразил негодование по поводу неготовности ответственных органов к введению с января этого года временной регистрации казахстанцев, тогда как до этого парламентариев уверяли в обратном , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon. kz





Сенатор напомнил, что с января текущего года в Казахстане вступил в силу закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в котором ужесточены меры за отсутствие регистрации по месту жительства как к арендодателям, так и к квартиросъемщикам.





«Его принятие было весьма актуально и, главное, необходимо, так как в современных условиях предусматривались дополнительные меры, позволяющие повысить уровень защищенности личности, общества и государства от террористических и экстремистских угроз», - уточнил С. Бектурганов.





В то же время, как он указал, реализация некоторых положений этого закона создала значительное количество проблем для населения и, как следствие, вызвало огромный негативный общественный резонанс.





«Это, на наш взгляд, стало следствием ряда системных просчетов в работе отдельных органов. Прежде всего, не была своевременно организовано широкое разъяснение в СМИ и в социальных сетях основных предпосылок принятия закона, его необходимости и целесообразности, в том числе норм, касающихся необходимости совершенствования законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, регулирования оборота оружия и миграции. Более того, выступления, появившиеся в СМИ с опозданием, несли в основном информацию о том, какие штрафы грозят гражданам за нарушение и сроков регистрации временного проживания, а не о том, кто, как и где может узаконить такую регистрацию, какие права и обязанности есть у собственников квартир и внутренних мигрантов», - подчеркнул сенатор.





По его словам, если проанализировать выступления региональных подразделений миграционной полиции МВД, то можно увидеть, что в этих разъяснениях есть разночтения «даже в суммах штрафов, не говоря уже о сроках регистрации в тех или иных случаях, порядке действий граждан, правах полицейских при выполнении обязанностей по контролю внутренней миграции».





«Отдельной темой обсуждения стал вопрос неготовности ЦОНов приему большого количества посетителей, напуганных искусственно созданным ажиотажем по регистрации. Вместе с тем при обсуждении в парламенте инициаторы законопроекта на вопросы депутатов отвечали, что имеется полная готовность к решению всех вопросов, связанных с реализацией законов. На всех уровнях они устно заверяли, что предусмотрели всевозможные риски. Однако до сих пор, кроме признания ряда просчетов, реальных и действенных мер по наведению порядка в вопросе регистрации и временного проживания граждан не принято. Наоборот, к существующим проблемам добавляются новые», - возмутился депутат.





Резюмируя свои замечания, С.Бектурганов отметил, что в связи с вышеизложенным к правительству имеется ряд актуальных вопросов.





«В связи с эти просим Правительство РК ответить на ряд актуальных вопросов. Почему своевременно не было организованно обучение представителей госорганов, которые должны были быть задействованы в реализации закона. Какие нормативно-правовые акты, постановления, приказы и правила были приняты госорганами для реализации закона по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Что намерено сделать правительство, чтобы окончательно навести порядок в вопросе регистрации граждан временно проживающих не по адресу прописки, и как в дальнейшем будут обеспечены безопасность и спокойствие граждан?» - указал парламентарий.





«Когда появится доступная и понятная населению информация о правах и обязанностях граждан по регистрации временного проживания, в том числе плакаты, постеры и инфографика. Почему госкорпорация «Правительство для граждан» оказалась не готовой к проведению онлайн-регистрации. Как в дальнейшем правительство планирует противостоять недостоверной информации, появляющейся в социальных сетях, используя не карательно-запретительные меры, а грамотную информационную политику, основанную на своевременности, оперативности профессиональном подходе заинтересованных госорганов упреждая возможный информационный вакуум», - добавил депутат.





Также С. Бектурганов поинтересовался коммунальной стороной вопроса.





«Каким образом для зарегистрированных по месту временного проживания и владельцев жилой площади будет решаться вопрос оплаты коммунальных расходов, рассчитываемых на количество проживаемых в квартире. С учетом того, что граждане могут быть зарегистрированы по месту фактического нахождения и одновременно иметь прописку по другому адресу. Зная качество работы служб, предоставляющих коммунальные услуги, мы вправе предположить, что и они захотят получить дополнительные бонусы от регистрации временно проживающих граждан», - заключил сенатор.





Ксения Давыдова, Астана.