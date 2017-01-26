ОСМС будет оплачивать лечение пациентов не по списку заболеваний, а по необходимости

Медицинские учреждения Казахстана больше нацелены на освоение бюджета, чем на результат. Система обязательного медстрахования призвана сменить ориентиры и во главу угла поставить результат и качество предоставляемых услуг. Об этом в Астане на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, причины внедрения страхования - необходимость существенного улучшения качества медицинских услуг, повышение конкуренции и право свободного выбора медицинских услуг населением.

«Если мы будем говорить о том, сколько мы тратим, то более 700 млрд тенге мы направляем на оказание бесплатных услуг. В основном это государственные клиники и зачастую человек не может выбрать, если ему предписаны какие-то организации. И медучреждения больше нацелены на освоение денег, чем на результат. Модель страхования же ориентирована на конечный результат и на то, что человек выбирает поставщика услуг» - сказал министр.

Несмотря на большие расходы государства на здравоохранение, а это 12% республиканского бюджета, что соответствует показателям развитых стран, Казахстан «не тянет» своих больных.

«Мы не можем в полной мере обеспечить высокотехнологичное лечение и чувствуем ограничения определенные, - пояснил Биртанов. - Мы не можем давать людям те лекарства, которые хотели бы на амбулаторном уровне. И в этом плане фонд - это обеспечение финансовой стабильности и диверсификация источников финансирования».

Как выяснили в министерстве здравоохранения, в среднем человек тратит больше 1/3 своих денег на медицинские услуги, в т.ч. лекарства. В итоге определенные слои населения не могут себе позволить профилактику заболеваний и лечение.

«Я считаю, что желание людей лечиться в каких-то центрах, не должно быть для них ударом, - сказал министр. - ОСМС призвано сделать это. Смысл страхования в том, что ты можешь выбрать клинику и пойти получить услуги, но платить не из кармана».

Как оказалось, списка болезней, которые будет покрывать ОСМС - нет. Будет работать принцип необходимости.

«Мы не пишем заболевание, - разъяснил подход министерства к этой проблеме Биртанов. - Мы смотрим по видам предоставления медицинской помощи. Если мы говорим первичная медико-санитарная помощь, то с любым вопросом, которым вы пойдете к терапевту и т.д., все это будет входить в ОСМС, все услуги туда входят. Потом, если вас направляют к узкому специалисту, то там большинство услуг также входит. Если врач считает, что-то вам необходимо провести то или иное обследование или лечение, то все будет покрываться за счет фонда. Если вам нужна госпитализация и врач вам назначил, вы выбираете клинику, лечитесь, и вам ничего не надо делать».

Татьяна Ковалева, Астана