7 лет получил житель Актюбинской области за попытку изнасилования врача

За попытку изнасилования врача в Айтекебийском районе мужчине дали 7 лет. Случай этот произошёл в сентябре прошлого года. 47-летний мужчина среди ночи ворвался в дом сельского врача, избил её, пытался изнасиловать. Девушка проработала всего 4 месяца, приехала в посёлок по направлению «С дипломом в село», сообщает " Диапазон ".





Ночью крики врача услышал ее сосед. Он позвонил водителю «Скорой» и акиму, те вызвали полицию. Пострадавшую доставили в районную больницу, оттуда в Актобе в БСМП. Над ней надругались, избили, выбили зубы. Врач жила одна с 8-месячным ребенком.





Виновного в нападении задержали сразу. Он жил в нескольких домах от девушки. Мужчине 47 лет, у него 5 детей, два сына имеют свои семьи. Мужчина работал от биржи на строительстве интерната.





Недавно стало известно, что Айтекебийский суд осудил насильника на 7 лет.





Врач после произошедшего уволилась и уехала.





– Ей 25 лет. Приехала к нам после медуниверситета. Хороший специалист, скромная. Работала в ЦРБ врачом общей практики, вскоре ушла в декретный отпуск, родила, через 4 месяца вышла на работу снова. Ребенка врач растила одна. В отдаленном поселке открыли амбулаторию, нужен был участковый врач. Девушка с радостью согласилась туда ехать, от райцентра это в 200 км, но зарплата больше. В поселке ей дали служебную квартиру, врач нашла ребенку няню, сама работала, – рассказывала в сентябре замглавврача Айтекебийской райбольницы Ляззат Кабиева.





– Поселок теперь без врача, – говорит она сейчас. – Пожилые люди просили ее остаться, но она отказалась. Там 1300 жителей. Каждые 10 дней командируем туда врача из райбольницы для приема больных. В остальное время работают 2 медсестры. Когда появится врач, неизвестно. В райцентре их не хватает, не то что в отдаленных селах. Сейчас нужны хирург и кардиолог. Где их взять, не знаем.



