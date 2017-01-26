Суррогатное материнство по шариату запрещено - ДУМК

В связи с поступлением в Духовное управление мусульман Казахстана многочисленных вопросов и предложений, Совет улемов на своем заседании вынес фетву касательно вопроса суррогатного материнства, сообщает Zakon.kz





Как отметили участники заседания, на сегодняшний день вопрос суррогатного материнства является актуальным. По данному методу женская яйцеклетка оплодотворяется в специальных трубках наружно и пересаживается в матку суррогатной матери или женщины, добровольно согласившейся выносить ребенка. По шариату иметь детей таким способом запрещено, констатирует Совет улемов, так как:





Первое - между предполагаемым отцом и суррогатной матерью не был заключен никах.





Согласно шариату, чтобы родился законный ребенок в браке, необходимо, чтобы его родители заключили никах с соблюдением всех шариатских требований и обязательств. Всевышний Аллах в 72-аяте Суры «Пчелы» повелевает: «Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?» .





Женская утроба не подлежит к категории мубах, то есть не подлежит продаже, замене , говорится в решении Совета улемов.





В шариате некоторые вещи, например, продукты питания, одежда, машины, книги относятся к вещам, которые можно продавать, менять или дарить. А некоторые вещи нельзя продавать, менять. К примеру, физиологические потребности женщины может удовлетворить только ее законный супруг. Мужчина свои супружеские обязательства не может возложить на другого мужчину. Также женщина не имеет права продавать, дарить, менять то, что принадлежит только ее супругу. Тело женщины, в том числе женские органы являются для других мужчин, кроме своего мужа, харамом, поэтому не разрешается продавать свое тело и органы.





Если бы женщине разрешалось продавать или дарить на пользование свое тело или другие органы, то ребенок не будет знать своего рода, муж женщины также не сможет его назвать своим сыном. Действия, которые портят родословную ребенка, запрещаются шариатом.





Второе - права супругов касательно решения завести детей.





Иметь детей – это общее благо супругов. Жена без разрешения мужа не имеет права говорить «не буду иметь детей», потому что супруг тоже вправе иметь детей. Только в случае, если здоровью женщины угрожает опасность, ей разрешается не заводить детей.





Совет улемов вынес предписание:

- запрещается пересадка искусственно оплодотворенной яйцеклетки в матку чужой женщины, добровольно согласившейся на вынашивание ребенка.

- не разрешается продавать или давать на использование матку женщины чужим людям.



