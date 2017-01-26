После ликвидации последствий ЧП, ж/д вокзал Астаны работает в обычном режиме
26 января 2017, 13:53
Единственное - в связи с восстановительными работами временно закрыт выход на первый путь.
Железнодорожный вокзал Астаны работает в обычном режиме, поезда курсируют по расписанию по второму и третьему пути, первый временно закрыт в связи с восстановительными работами. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Как отметили в компании, в настоящее время идут работы по ликвидации последствий обрушения навеса. Создана специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ», которая устанавливает причины и условия обрушения навеса на железнодорожном вокзале.
Напомним, что 25 января текущего года в 14 часов 15 минут в Астане, по предварительным данным, из-за штормового ветра и обильного снегопада обрушилась часть металлического навеса на перроне железнодорожного вокзала.
При обрушении задет купейный вагон №9 поезда №376 «Астана – Лениногорск». Поврежденный вагон был оперативно заменен на другой купейный. В 15 часов 25 минут пассажирский поезд отправлен до пункта назначения.
Пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет.
Фото: www.express-k.kz
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