Бердыбек Сапарбаев три часа добирался в село Тассай Хромтауского района из-за непогоды
26 января 2017, 13:58
Аким области проехал по труднопроходимым в зимний период участкам дорог, проверив качество работ спецорганизаций, занимающихся расчисткой дорог.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев решил лично проинспектировать ситуацию на дорогах области в зимний период и выбрал для этого буранные дни, передает zakon.kz.
Причем глава региона поехал в такие отдаленные села, в которые руководители управлений стараются лишний раз не ездить даже летом. Аким области проехал по труднопроходимым в зимний период участкам дорог, проверив качество работ спецорганизаций, занимающихся расчисткой дорог. За несколько дней, несмотря на непогоду, он успел объехать три населенных пункта. Так, Бердыбек Сапарбаев на служебном авто съездил в г. Эмба Мугалжарского района, затем посетил с. Хазретовка Мартукского района, а вчера во второй половине дня побывал в с. Тассай Хромтауского района.
В последней поездке, на дорогу на которую в обычных условиях должно уходить чуть больше часа, у него ушло три часа времени и отчет акима сельского округа перед населением, который был запланирован на 15 часов дня, был начат на несколько часов позже. В ходе совещания Бердыбек Сапарбаев заверил сельчан, которые ежегодно оказываются в затруднительном положении из-за непогоды, что расчистка дороги от снега будут проводиться регулярно.
- Мы приехали сегодня к вам, несмотря на метель и плохую дорогу, для того, чтобы внимательно выслушать и узнать, какие проблемы вас волнуют, сообща найти пути их решений, - сказал аким области.
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