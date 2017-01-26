В Казахстане планируется введение шести тысяч километров платных автодорог

В Казахстане, по словам Темирхана Мендыгалиева, до 2019 года планируется введение шести тысяч километров платных автодорог, сообщает lada.kz





Уже в этом году планируется начать строительство систем взимания платы на трех участках дорог республиканского значения: Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай, Алматы-Хоргос. Кроме того, в этом году начнется проектирование систем оплаты на автомобильных дорогах: международный коридор Западная Европа - Западный Китай, Щучинск-Петропавловск-граница Российской Федерации, Астана-Костанай-граница РФ на Троицк, Актобе-Уральск-граница РФ на Самару, Павлодар-граница Российской Федерации на Омск, Уральск - граница РФ на Саратов, Атырау-Доссор. В это число вошли автомобильные дороги Актау-Бейнеу и Бейнеу-граница Республики Узбекистан.





- Система оплаты будет внедряться на основных транспортных коридорах страны. С 1 июля 2013 года плата введена на участке Астана-Щучинск с использованием системы для взимания платы. Интенсивность платного участка составляет до семи тысяч автомобилей в сутки, протяженность 211 километров. По итогам 2016 года сбор за проезд по платному участку составил один миллиард 251 миллион тенге, что на 108 миллионов тенге больше, чем в 2015 году. Это позволило покрыть затраты на содержание данного участка в полной мере, - сообщил Темирхан Мендыгалиев.





В Мангистауском филиале «Казавтожол» сообщили, что пока вопрос введения оплаты обсуждается. Каким образом в регионе водители будут оплачивать проезд на платных участках, в областном филиале «Казавтожол» еще прорабатывают.





Напомним, ранее заместитель председателя комитета автомобильных дорог Сайранбек Бармаков сообщал, что до 2020 года платной станет автомобильная дорога Актау-Атырау.



