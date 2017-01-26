Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане планируется введение шести тысяч километров платных автодорог

26 января 2017, 14:01

В 2017 году на этих участках планируют начать проектирование систем взимания платы.


В Казахстане, по словам Темирхана Мендыгалиева, до 2019 года планируется введение шести тысяч километров платных автодорог, сообщает lada.kz.

Уже в этом году планируется начать строительство систем взимания платы на трех участках дорог республиканского значения: Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай, Алматы-Хоргос. Кроме того, в этом году начнется проектирование систем оплаты на автомобильных дорогах: международный коридор Западная Европа - Западный Китай, Щучинск-Петропавловск-граница Российской Федерации, Астана-Костанай-граница РФ на Троицк, Актобе-Уральск-граница РФ на Самару, Павлодар-граница Российской Федерации на Омск, Уральск - граница РФ на Саратов, Атырау-Доссор. В это число вошли автомобильные дороги Актау-Бейнеу и Бейнеу-граница Республики Узбекистан.

- Система оплаты будет внедряться на основных транспортных коридорах страны. С 1 июля 2013 года плата введена на участке Астана-Щучинск с использованием системы для взимания платы. Интенсивность платного участка составляет до семи тысяч автомобилей в сутки, протяженность 211 километров. По итогам 2016 года сбор за проезд по платному участку составил один миллиард 251 миллион тенге, что на 108 миллионов тенге больше, чем в 2015 году. Это позволило покрыть затраты на содержание данного участка в полной мере, - сообщил Темирхан Мендыгалиев.

В Мангистауском филиале «Казавтожол» сообщили, что пока вопрос введения оплаты обсуждается. Каким образом в регионе водители будут оплачивать проезд на платных участках, в областном филиале «Казавтожол» еще прорабатывают.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета автомобильных дорог Сайранбек Бармаков сообщал, что до 2020 года платной станет автомобильная дорога Актау-Атырау.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...