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87-летний пенсионер погиб при пожаре в Алматы

26 января 2017, 14:02

Причины пожара выясняются.


Одинокий пенсионер погиб в горящей квартире в Алматы. 87-летний старик жил в квартире один, помощь пришла слишком поздно, передает informburo.

87-летний пенсионер погиб при пожаре в собственной квартире в Алматы. Возгорание произошло на 4 этаже многоквартирного дома по адресу Гоголя 94/96.

Тело умершего пожилого мужчины сильно обгорело.

Как рассказывают соседи, дым из окна шёл с раннего утра, тушить пожар начали только спустя несколько часов.

Фото informburo.kz



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