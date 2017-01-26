87-летний пенсионер погиб при пожаре в Алматы
26 января 2017, 14:02
Причины пожара выясняются.
Одинокий пенсионер погиб в горящей квартире в Алматы. 87-летний старик жил в квартире один, помощь пришла слишком поздно, передает informburo.
87-летний пенсионер погиб при пожаре в собственной квартире в Алматы. Возгорание произошло на 4 этаже многоквартирного дома по адресу Гоголя 94/96.
Тело умершего пожилого мужчины сильно обгорело.
Как рассказывают соседи, дым из окна шёл с раннего утра, тушить пожар начали только спустя несколько часов.
Фото informburo.kz
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