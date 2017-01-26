Потепление прогнозируют казахстанские синоптики

В предстоящие трое суток погоду в Казахстане будут определять циклоны, антициклон и связанные с ними атмосферные фронты. Температура воздуха в эти дни ожидается выше климатической нормы на 4-8ºС, а на юге и юго-востоке республики предполагается повышение дневной температуры до плюс 2…плюс 10ºС



