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Потепление прогнозируют казахстанские синоптики

26 января 2017, 14:10

Прогноз погоды на 26-28 января 2017 г.


В предстоящие трое суток погоду в Казахстане будут определять циклоны, антициклон и связанные с ними атмосферные фронты. Температура воздуха в эти дни ожидается выше климатической нормы на 4-8ºС, а на юге и юго-востоке республики предполагается повышение дневной температуры до плюс 2…плюс 10ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Более подробный прогноз смотрите здесь

Напомним, что ранее в рамках консультативного прогноза на месяц синоптики обещали похолодание в конце месяца.

Фото: vsenovostint.ru






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