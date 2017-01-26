Потепление прогнозируют казахстанские синоптики
26 января 2017, 14:10
Прогноз погоды на 26-28 января 2017 г.
В предстоящие трое суток погоду в Казахстане будут определять циклоны, антициклон и связанные с ними атмосферные фронты. Температура воздуха в эти дни ожидается выше климатической нормы на 4-8ºС, а на юге и юго-востоке республики предполагается повышение дневной температуры до плюс 2…плюс 10ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Более подробный прогноз смотрите здесь
Напомним, что ранее в рамках консультативного прогноза на месяц синоптики обещали похолодание в конце месяца.
Фото: vsenovostint.ru
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