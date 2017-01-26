Наркокурьеров с мешком марихуаны поймали на полицейском посту в Алматинской области

С начала 2017 года в регионе выявлено и изъято из незаконного оборота около 50 кг различных наркотиков.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что наркотики через полицейский пост, расположенный на трассе «Алматы-Бишкек», пытались провезти 52-летний житель Восточно-Казахстанской области и 34-летний житель Жамбылской области , передает , передает Zakon.kz





Мешок с 11,5 кг марихуаны, спрятанный в багажном отсеке автомашины «Volkswagen Sharan», учуяла служебная собака по кличке Борибасар. Как выяснилось, мешок принадлежал одному из пассажиров остановленной машины. Собака заострила внимание и на другом пассажире, при личном досмотре которого полицейские обнаружили сверток с более 940 гр. гашиша.





«По фактам незаконного провоза и хранения наркотиков возбуждено уголовное производство. Оба подозреваемых водворены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылского РОВД», - сообщили в пресс-службе ДВД области.





По информации областной полиции с начала 2017 года в регионе выявлено и изъято из незаконного оборота около 50 кг различных наркотиков, среди них героин, гашиш и марихуана.