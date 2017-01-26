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Наркокурьеров с мешком марихуаны поймали на полицейском посту в Алматинской области

26 января 2017, 14:10

С начала 2017 года в регионе выявлено и изъято из незаконного оборота около 50 кг различных наркотиков.


В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что наркотики через полицейский пост, расположенный на трассе «Алматы-Бишкек», пытались провезти 52-летний житель Восточно-Казахстанской области и 34-летний житель Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Мешок с 11,5 кг марихуаны, спрятанный в багажном отсеке автомашины «Volkswagen Sharan», учуяла служебная собака по кличке Борибасар. Как выяснилось, мешок принадлежал одному из пассажиров остановленной машины. Собака заострила внимание и на другом пассажире, при личном досмотре которого полицейские обнаружили сверток с более 940 гр. гашиша.

«По фактам незаконного провоза и хранения наркотиков возбуждено уголовное производство. Оба подозреваемых водворены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылского РОВД», - сообщили в пресс-службе ДВД области.

По информации областной полиции с начала 2017 года в регионе выявлено и изъято из незаконного оборота около 50 кг различных наркотиков, среди них героин, гашиш и марихуана.

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