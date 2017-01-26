Наркокурьеров с мешком марихуаны поймали на полицейском посту в Алматинской области
26 января 2017, 14:10
С начала 2017 года в регионе выявлено и изъято из незаконного оборота около 50 кг различных наркотиков.
В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что наркотики через полицейский пост, расположенный на трассе «Алматы-Бишкек», пытались провезти 52-летний житель Восточно-Казахстанской области и 34-летний житель Жамбылской области, передает Zakon.kz.
Мешок с 11,5 кг марихуаны, спрятанный в багажном отсеке автомашины «Volkswagen Sharan», учуяла служебная собака по кличке Борибасар. Как выяснилось, мешок принадлежал одному из пассажиров остановленной машины. Собака заострила внимание и на другом пассажире, при личном досмотре которого полицейские обнаружили сверток с более 940 гр. гашиша.
«По фактам незаконного провоза и хранения наркотиков возбуждено уголовное производство. Оба подозреваемых водворены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылского РОВД», - сообщили в пресс-службе ДВД области.
По информации областной полиции с начала 2017 года в регионе выявлено и изъято из незаконного оборота около 50 кг различных наркотиков, среди них героин, гашиш и марихуана.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841161-626a8a05a15672871de1f7187141883a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...