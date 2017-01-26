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Роман о покушении на Ислама Каримова опубликован в Узбекистане

26 января 2017, 14:16

Книга основана на реальных событиях февраля 1999 года.


В Узбекистане вышел в свет роман о покушении на жизнь первого президента Ислама Каримова, сообщает Sputnik.

Литературное произведение, автором которого является узбекский писатель Акбар Мирза, так и называется "Суикасд" ("Покушение"). Сегодня в столице состоялась презентация этой книги. Мероприятие было приурочено к празднованию дня рождения Ислама Каримова.

Роман основан на реальных событиях февраля 1999 года, когда ваххабиты готовились к террористическим актам в Ташкенте. Одной из мишеней их атаки был президент Каримов. Сюжет раскрывает образ мужественного руководителя страны, стойко выдержавшего тяжелые испытания и не потерявшего самообладания.

В своей книге автор рассказывает, как раскрывалось это преступление, как четко и слаженно действовали сотрудники правоохранительных органов. В романе создано много незабываемых образов.

Террористический акт в Ташкенте произошел утром 16 февраля 1999 года. Всего сработали 6 взрывных устройств в разных частях города за небольшой промежуток времени. В это время в здании начиналось заседание Кабинета Министров, на котором планировалось присутствие первого президента страны Ислама Каримова.

Каримов бессменно возглавлял республику свыше 25 лет. Первый президент скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта, приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности.

Фото: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

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