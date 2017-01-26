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В Алматы с помощью видеокамер выявлено порядка 33 тысяч мелких правонарушений

26 января 2017, 14:21

Сейчас в городе всего функционируют 74 тысячи 490 видеокамер.


В минувшем году в Алматы с помощью видеокамер выявлено порядка 33 тысяч мелких правонарушений, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД города.

В Местной полицейской службе также уточнили, что реальную помощь в профилактике уличных правонарушений оказывает установление в городе системы видеонаблюдения.

«Сейчас в городе всего функционируют 74 тысячи 490 видеокамер, в том числе по принципу «Безопасный двор» в 7 тысячи дворах установлены 68 тысяч видеокамер. И еще 36 тысяч камер видеонаблюдения имеются на 7 тысячи объектах различных форм собственности. Все это в конечном итоге благоприятно сказывается на решении вопросов правопорядка и безопасности в городе. В минувшем году с помощью видеокамер раскрыто 1 тысяча 357 преступлений, выявлено 34 тысячи 290 административных правонарушений и 32 тысячи 997 нарушений Правил дорожного движения», - уточнили в Местной полицейской службе города.


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