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Утверждены Правила присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям

Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 283 «Об утверждении Правил присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям»

В частности, Правила присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям (далее − Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют порядок присвоения уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям.

Присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям производится уполномоченным органом в соответствии с приложением 1 к Правилам на основании документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций» (далее - Правила № 76), зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13599.

Также после получения документов, указанных в пунктах 3 и 4 Правил № 76, уполномоченный орган проверяет их полноту и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

При соответствии документов, указанных в пункте 3 Правил, уполномоченный орган:

осуществляет присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) проверяет отсутствие аналогичных национальных идентификационных номеров находящихся в обращении выпусков объявленных акций.

Пример присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям указан в приложении 2 к Правилам.

При построении национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 3 к Правилам.

Уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска объявленных акций путем присвоения акциям национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) и выдачи (направления) акционерному обществу свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

26 января 2017, 14:19
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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