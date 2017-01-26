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Для BMW i3 и Nissan Leaf построят больше зарядок

26 января 2017, 14:31

Каждая станция EVgo оснащена 50-киловаттным устройством с двойным портом, поддерживающим коннекторы CCS и CHAdeMO.


Американским владельцам BMW i3 и Nissan Leaf станет удобнее пользоваться своими электромобилями – в этом году автопроизводители откроют для них еще 50 зарядных станций.

Эти «электрозаправки» войдут в сеть, которую BMW и Nissan развивают с конца 2015 года совместно с компанией EVgo – ведущим оператором общественных зарядок в США.

Каждая станция EVgo оснащена 50-киловаттным устройством с двойным портом, поддерживающим коннекторы CCS и CHAdeMO. За 25-30 минут аккумуляторы BMW i3 и Nissan Leaf заряжаются здесь на 80%. Хотя пункты подзарядки строились специально для BMW и Nissan, пользоваться ими могут владельцы любых электрокаров с аналогичными коннекторами.

На сегодняшний день усилиями двух автопроизводителей в США создано 174 «электрозаправки», которые расположены в 33 штатах. По данным BMW и Nissan, более 90% американских владельцев i3 и Leaf живут рядом с такими пунктами. В целом же сеть EVgo включает около 670 публичных зарядок по всей стране.

Тем временем в Европе альянс автопроизводителей, включающий BMW, Daimler, Ford, Audi и Porsche, собирается построить собственную сеть зарядных станций мощностью до 350 киловатт, работающих по самому распространенному стандарту CCS. Партнеры намерены открыть около 400 таких зарядок – для начала.

Текст: Александр Орехов
Фото: Nissan

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