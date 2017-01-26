Закон о запрете мата: кыргызстанцев призывают "стучать" друг на друга

Через неделю, 1 февраля, в Кыргызстане вступит в силу закон о поправках в Кодекс об административной ответственности в части ужесточения наказания за нарушение общественного порядка , пишет , пишет Sputnik





Поправки предусматривают увеличение штрафов в 20 раз для тех, кто позволяет себе в общественных местах нецензурно браниться, распивать спиртное, появляться пьяным, употреблять психотропные вещества и наркотики, вовлекать несовершеннолетних в антисоциальное поведение.





Как будет исполняться закон?





Следить за исполнением будут сотрудники ОВД. Если блюститель порядка зафиксирует нарушение, он обязан отвести виновного в ближайшее отделение милиции, оформить соответствующие документы и передать их в суд, который должен определить меру наказания и взыскать штраф. Предполагается, что кыргызстанцы будут помогать исполнению закона. Например, если прохожий ругается матом на улице, чувство гражданской ответственности должно побудить вас достать телефон и снять нарушителя на видео, а после передать эту запись милиционеру.





Сколько придется платить за мат на улице?





1,5 тысячи сомов. Вдобавок вам могут назначить восемь часов общественных работ или 10 суток административного ареста. Если нарушитель — несовершеннолетний, его родителей оштрафуют на тысячу сомов.





Что грозит за распитие алкоголя в парке?





За употребление не только спиртного, но и наркотиков, и психотропных веществ на улицах, стадионах, в скверах, во дворах многоквартирных жилых домов, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах предусмотрены восемь часов общественных работ и тысяча сомов штрафа. Кроме того, со 100 до 1 000 сомов увеличивается размер штрафа за употребление алкоголя на рабочем месте.





Как закон коснется тех, кто появляется на улице в нетрезвом виде?





Если вы встретите пьяного и посчитаете его поведение оскорбительным для себя или своих близких, можете вызвать милицию. Штраф в 1 тысяч сомов ему обеспечен. Если в течение года этот человек нарушит данную норму закона повторно, его оштрафуют на две тысячи и вновь привлекут к восьмичасовым работам. Если нарушение опять повторится, штраф возрастет до 3 тысяч сомов. Что будет с нарушителем в четвертый раз, в законе не указано.





Для чего понадобилось увеличение штрафов?





Общество деградирует, люди все чаще распивают спиртное на улицах, большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, нарушаются интересы добропорядочных граждан. В этом уверен инициатор поправок — депутат ЖК Мирлан Жээнчороев. Основная цель закона — предупреждение таких деяний, их профилактика. Народный избранник считает, что, зная об усилении ответственности, граждане будут воздерживаться от нарушений.





Что подпадает под понятие "нецензурная брань", за которую могут оштрафовать?





Ругательство, которое оскорбляет вас или ваших близких. Причем не важно, на каком языке бранится нарушитель: к примеру, он может сквернословить на английском и понесет наказание, если вы понимаете этот язык и пожалуетесь на него в правоохранительные органы.





Чем полезен этот закон для общества?





Он повысит уровень воспитания и нравственности, обеспечит безопасность граждан, потому что поможет пресекать употребление алкоголя и наркотиков в общественных местах. По крайней мере, так считают разработчики. Оскорбить человека можно и без использования нецензурной лексики.





Как быть, если такой "оскорбленный" захочет, чтобы его обидчика оштрафовали?





Органы внутренних дел в любом случае рассмотрят заявление, а меру ответственности выберет суд, если вина человека будет доказана.



