Медицинским страховым полисом будет ваш ИИН

Ксения Воронина

В Астане прошла неформальная встреча с вице-министром здравоохранения и социального развития Елжаном Биртановым и председателем правления НАО «ФСМС» Еленой Бахмутовой для обсуждения аспектов внедрения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Спикеры готовы поделиться интересной и полезной информацией о процессе внедрения системы медстрахования, положениях нового законопроекта в части ОСМС, функционировании созданного Фонда медстрахования.

Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Елена Бахмутова ответила на вопросы Kazpravda.kz о механизме страховых отчислений, как будет выглядеть страховой полис, что будет с добровольным медстрахованием и рассказала о готовности системы.

Закон об обязательном медицинском страховании вступил в силу 1 января 2017 года. Согласно закону взносы государства установлены с 1 января 2018 года в размере 4% и к 2024 году достигнут 7% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Работодатели начнут отчислять взносы с 1 июля 2017 года в размере 2% от уровня зарплаты сотрудника, к 2020 году объем отчислений возрастет до 5%.

Взносы самостоятельно занятого населения с 2017 года составят 2%, к 2020 году - 7% от размера одной минимальной заработной платы. Сами работники начнут вносить средства на медстрахование с 1 января 2019 года (1%, с 2020 года - 2% от ежемесячной заработной платы).

В настоящее время разработан проект закона РК, который предусматривает снижение ставок взносов.

Так, с 1 января 2018 года государство намерено отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75%, с 2018 года - 4%, с 2023 года - 6%.

Взносы работодателей за работников могут составить 1% с 1 июля 2017 года с доведением этого показателя до 3% с 2022 года.

5% от начисленного дохода составят взносы индивидуальных предпринимателей (ИП), частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физлиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Неактивное население (иные лица, в том числе самозанятые, установленные законом РК «О занятости населения»), а также граждане РК, выехавшие за пределы Казахстана (за исключением выехавших на ПМЖ), будут платить 5% от 1 минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2018 года.

- Елена Леонидовна, как будут осуществляться выплаты? Насколько проста и удобна эта система?

- Все наши граждане уже имеют опыт работы с пенсионной системой, когда они оплачивали пенсионные взносы, которые тоже являются обязательными. Если вы наемный работник, для вас ничего не изменится. Точно так же работодатель будет оплачивать отчисления самостоятельно в установленном проценте. Это будет происходить с 1 июля 2017 года - работодатель будет оплачивать за вас отчисления. А с 1 января 2019 года с вас будет работодатель удерживать взносы уже из вашего дохода. Вот разница. Отчисления - это обязанность работодателя за счет его средств. Потом это пойдет на вычеты при налогообложении.

Когда речь идет о взносах, речь идет об удержании из доходов работника, либо о взносах нотариусов, индивидуальных предпринимателей, то есть тех, кто платит самостоятельно.

Как будет осуществляться само перечисление? Если у вас есть работодатель или вы работаете по гражданско-правовому договору, то у вас есть сторона ГПД, они обязаны удерживать взносы у работника и перечислять их в систему. То есть это делают бухгалтеры. Чтобы понять, как это делается, существует подзаконный нормативно-правовой акт (НПА) о порядке удержания, исчисления, перечисления взносов на медицинское страхование. Система повторяет ту, которая сегодня есть для пенсионных взносов и в фонд государственного социального страхования.

Для тех, кто делает это самостоятельно - осуществляет отчисления (это касается ИП, лиц, которые работают за пределами Казахстана, а также лиц, которые относятся к «иным категориям»), то новшества (упомянутые выше - Прим.автора), которые сейчас обсуждаются и будут вынесены на общественные слушания, внесены в скором времени в Правительство и далее в Парламент, предполагают введение конкретных взносов. То есть те граждане, которые не имеют располагаемого дохода, с которого бы выплачивались налоги, либо выплачивались какие-то, в том числе пенсионные взносы, либо люди, которые живут на иждивении или имеют скрытые доходы, не попадающие в поле зрения налоговых органов, эти граждане должны будут самостоятельно исчислять и перечислять взносы через банковскую систему. Выплачивать они будут 5% от МЗП.

Обязанность выплачивать взносы - постоянная. Побудительным моментом является то, что если вы не будете платить эти взносы, то будете пользоваться медицинскими услугами в рамках системы страхования только три месяца. А потом вы теряете право на получение услуги в рамках обязательного социального медсоцстрахования (ОСМС) и имеете право только на гарантированный объем медицинской помощи.

Механизм перечисления взносов сейчас отрабатывается совместно с Национальным банком, с Минздравом и с нашим Фондом. Предполагается, что человек сможет это сделать через любой банк второго уровня и «Казпочту».

Можно сделать взнос наличными, и через банковскую систему деньги поступят на счет в ФСМС в Национальном банке. Посредником будет являться госпкорпорация «Правительство для граждан», которая ведет персонифицированный учет взносов. Те есть та же система, которая ведет сейчас учет для пенсионного фонда и фонда социального страхования.

- Может ли гражданин РК, попадающий в соответствующую категорию, делать перечисления через онлайн-банкинг, банкоматы или похожим удобным способом и можно ли оплатить страховку сразу за год?

- Ответ будет, скорее, утвердительный, но этот механизм надо продумать, чтобы люди могли, не запутавшись, правильно перечислить взносы. Потому что взносы надо будет перечислять ежемесячно, соответственно можно было бы их перечислить авансом, то есть за год вперед, но это на усмотрение самого гражданина. Но должны быть установлены соответствующие мобильные приложения или другие формы, которые позволили бы избежать ошибок «на входе» и минимизировать возврат ошибочных платежей в будущем. Сейчас мы над этой системой работаем. Все это будет прозрачно, все процедуры расписаны и опубликованы и на сайте Фонда и МЗСР.

- Возможно ли добровольное медицинское страхование (ДМС) после введения ОСМС?

- Много вопросов возникает, что ОСМС страхованием не является только в силу того, что на него не распространяется стандартный закон о страховой деятельности. По своему опыту скажу, что обязательное соцмедстрахование содержит все признаки страхования.

ДМС - это страхование. Вы заключаете добровольный договор, выбираете некий пакет, который там существует, и вы понимаете, на каких условиях получаете страхование. Вы уплачиваете страховую премию, и в случае наступления страхового события вы получаете некий объем услуг, за который платит страховая организация. Вот смысл. Будет ли оно существовать? Безусловно. Это рынок. В зависимости от потребностей будет переформатирован набор услуг. Что происходит с банковской системой? Был один спрос на банковские продукты. Сейчас, например, потребительское кредитование ушло в сторону - появились другие продукты, которые пользуются спросом у населения. То есть страховая организация - это участник финансового рынка и, естественно, как любой участник рынка, он будет стремиться найти востребованные продукты. Поэтому у ДМС есть будущее, просто нужно правильно понимать, где сосредоточены интересы потенциальных клиентов - за пределами гарантированного пакета или за пределами обязательного пакета.

Это не возбраняется. Если клиент хочет платить дважды, это его выбор.

Теперь, возвращаясь к ОСМС, отмечу атрибуты страхования. Премия. В данном случае вы приобретаете право на получение услуг в рамках ОСМС только при уплате страховой премии.

Что такое премия - это взносы государства за льготные категории населения, это страховка, которая частично идет от вашего работодателя за вас, и это часть страховки, которую вы платите как работник либо как самозанятый. В совокупности это означает, что все страховые премии упали «в один денежный мешок» также, как в любой другой страховой организации.

Еще один принцип страхования - деньги. Деньги, которые собрали в этом году, расходуются в этом же году.

Пакет один. Поэтому заключать договор смысла нет. Это фактически один публичный договор, он написан прямо в законе, и есть подзаконный НПА - постановление Правительства, которое будет конкретизировать перечень услуг в рамках ОСМС. То есть вам нет смысла заключать один публичный договор и получать что-то на руки, потому что все ваши права и обязанности прописаны прямо на уровне закона.

- Как будет выглядеть страховой полис и нужно ли постоянно носить его с собой?

- Не нужен. Страховым полисом будет являться по сути ваше удостоверение личности, в котором есть ваш ИИН. И на основании этого ИИНа будет определяться, имеете ли вы право быть потребителем медицинских услуг, то есть застрахованы ли вы или нет.

Будет действовать система на основании взносов, которые будут уплачиваться в ФСМС через «Правительство для граждан», будет идти определение конкретного гражданина по его ИИН.

Иметь доступ в систему будут все, кому положено, вплоть до всех медицинских организаций.

Сразу предвосхищаю вопрос «А как в сельской местности, если нет интернета?». Интернет сейчас есть везде, на уровне района. Если не имеет, значит требуется детализация. Об этом все права и нормы тоже будут прописаны в указанном выше законе.

- Будет ли гражданин сам иметь возможность проверить свои статус и отчисления, желательно не выходя из дома?

- В рамках системы здравоохранения сейчас создается и дорабатывается личный кабинет, куда вы сами сможете заходить и смотреть, за какой период оплачены взносы. Если взносы не были оплачены - нужно разбираться. В первую очередь с работодателем. Он должен был проинформировать работника до 15 числа следующего месяца, что за него был уплачен взнос. Если он этого не сделал, то Комитет госдоходов (обязан администрировать эту систему) будет разбираться с работодателем, выставлять пеню за несвоевременное перечисление.

Если вам трудно разбираться с работодателем, вы хотите получать медуслугу - эта норма тоже есть в проекте закона, тогда сам человек может оплатить медстраховку, как самозанятый. Это 5% от минимальной заработной платы.

Напомню, что система обязательная, взносы должны перечисляться постоянно.

Отметим, что государство определило 15 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов, а также социально-уязвимые слои населения:

- дети;

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», имеющие звание «Мать-героиня» и награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

- участники и инвалиды ВОВ;

- инвалиды;

- лица, зарегистрированные в качестве безработных;

- воспитанники интернатов;

- лица, обучающиеся на очной форме в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;

- лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста 3 лет;

- пенсионеры;

- заключенные;

- лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

Также в настоящее время разработан проект закона РК, который предусматривает расширение перечня категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство:

- неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

- неработающие оралманы (в течение 1 года со дня регистрации);

- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, по категориям, предусмотренным п.1 ст. 26 закона - дети, пенсионеры, инвалиды, студенты и т.д.).

Уточним, что иностранцы, приезжающие в Казахстан погостить, не попадут под обязательное медицинское страхование. Они должны обладать корпоративной либо частной медицинской страховкой.

Лица, работающие в дипломатических и приравненных к ним представительствах иностранного государства, консульских учреждениях иностранного государства, аккредитованных в Республике Казахстан, а также работники международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организаций и фондов (не являющихся налоговыми агентами в соответствии с международными договорами) будут платить 5% от начисленного дохода с 1 июля 2017 года.