Размер соцпомощи и бесплатных услуг для столичных пенсионеров увеличен

По данным столичного Управления занятости и социальных программ, согласно принятому на 2017-2019 годы бюджету, размер солидарной пенсии с 1 января 2017 года повышен на 9%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений Главы государства размер солидарной пенсии повысится ещё на 11%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Так, если размер солидарной пенсии в 2016 году составлял 40 000 тенге, то с 1 января 2017 года с повышением на 9% вырастет до 43 600 тенге, а с 1 июля 2017 года с учётом повышения еще на 11% - до 48 396 тенге. Таким образом, размер солидарной пенсии повысится на 20% по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем повышена и базовая пенсия: с 1 января 2017 года - на 7%, а с 1 июля 2017 года ещё на 13%.

Если в 2016 году размер базовой пенсии составлял 11 965 тенге, то с 1 января 2017 года с учётом повышения на 7% её размер составит 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года вместе с повышением на 13% составит 14 466 тенге. Таким образом, размер базовой пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года.

Выплаты производятся Департаментом ГЦВП филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан города Астаны» из республиканского бюджета: минимальный размер пенсии составит 40 950 тенге, средний размер пенсии будет 68 855 тенге, максимальный размер пенсии - 82 574 тенге, при этом размер месячного расчетного показателя составляет 2 269 тенге.