В Семее женщина солгала органам нацбезопасности, что ее муж хочет подорвать акимат

Жительница Семея вышла замуж по религиозному обряду за мужчину из Атырау, но оказалась обманута: у него уже были жена и трое детей. К тому же, по словам подсудимой, этот недолгий брак стал самым большим унижением в ее жизни. Смертельно обидевшись на избранника, женщина позвонила в ДКНБ Атырауской области и заявила: мужчина — террорист, и он собирается взорвать городской акимат. Подробности удалось узнать из материалов суда № 2 Семея, сообщает YK-news.kz





В феврале 2016 года 27-летняя Малика из Семея (имена изменены) познакомилась в соцсетях с жителем Атырау по имени Бауыржан. Уже оказавшись в зале суда, Малика рассказала, что Бауыржан написал ей первым и меньше чем через месяц, даже не увидевшись с ней в реальной жизни, предложил выйти за него замуж. Малика согласилась. В апреле Бауыржан уже знакомился с семьей невесты в Семее. В июне молодые отправились в мечеть, где провели обряд бракосочетания по мусульманским обычаям. Однако государственными органами брак не был зарегистрирован. Затем молодые уехали в Атырау.





Малика прожила в нефтяной столице меньше месяца. Со слов девушки, новоявленный супруг оказался человеком излишне религиозным — заставлял ее сидеть дома, ни с кем не общаться, надевать паранджу. А вишенкой на торте несчастливой семейной жизни стал тот факт, что у Бауыржана уже была законная жена в Атырау. И трое детей впридачу. Из показаний женщины следует, что супруг говорил ей — якобы она достанется его братьям, когда он умрет.





Молодой женщине все это изрядно надоело. За Маликой приехала подруга, и они вместе вернулись в Семей. Дома расстроенная семейчанка рассказала все родителям. А те заявили, что она опозорила семью. От обиды и гнева Малика совсем потеряла голову. Чтобы хоть как-то отомстить мужчине, который плохо с ней обошелся, она позвонила в ДКНБ по Атырауской области и заявила: ее экс-супруг — террорист, и он готовится взорвать городской акимат. Затем женщина выкинула телефон в туалет.





По тревоге были подняты спасатели и полиция. Сотрудники спецслужб начали соответствующие отработки. Однако информация о готовящемся теракте не подтвердилась. По сигналу телефона удалось установить место жительства Малики. Ее задержали, но в ходе следствия отпустили под залог.





Сотрудники органов внутренних дел ходатайствовали о том, чтобы Малику не отправляли в колонию. Представитель полиции заявил, что подсудимая возместила затраты, связанные с выездом спецслужб. Также на приговор суда повлиял факт, что преступление было совершено из-за тяжелых семейных обстоятельств.





Суд отмерил Малике наказание — два года условно.