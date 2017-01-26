В 2017 году в Казахстане внедрят стандарты для электромобилей

В текущем году в Казахстане ожидается принятие 1000 новых стандартов, 13 из которых предусмотрены для электромобилей. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау в ходе презентации правительственного законопроекта «О стандартизации» в Мажилисе РК, передает корреспондент BNews.kz.

«Есть тренд, что будем пересаживаться на электромобили. На сегодняшний день ничего стандартами у нас не предусмотрено: начиная с розетки и кончая техническими требованиями к самому электромобилю. Так вот, в текущем году из тысячи стандартов 13 стандартов уже предусмотрено, как раз для электромобилей. Это касается, прежде всего, инфраструктуры электромобиля и самого электромобиля», - сообщил он.

В своем выступлении первый вице-министр отметил, что 5-6 лет назад по новым отраслям не было никаких стандартов. Поэтому сегодня в стране идет разработка данных стандартов.

«На сегодняшний день у нас разработка для новых отраслей. Речь, прежде всего, идет о машиностроении, о новых химических продуктах и т.д. Они сразу же должны приниматься в соответствии с международными стандартами, которые приняты в мире. По электромобилям: есть европейская модель, есть американская и китайская модели. Посмотрим, по каким требованиям, где самые лучшие, которые соответственно будут положены в основу разработки наших национальных стандартов», - подытожил А.Рау.

Добавим, что сегодня мажилисменам был презентован законопроект «О стандартизации», а также сопутствующий законопроект, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации.

Документ разработан в целях формирования национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, где чётко определены цели, принципы стандартизации, компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации.