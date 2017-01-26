Пожизненное лишение свободы грозит мачехе, подозреваемой в убийстве пасынка в Алматы

Пожизненное лишение свободы грозит 37-ти летней Шарипе Акбердиевой, подозреваемой в убийстве пасынка - 11-ти летнего Оркена Азаматулы. Об этом сообщили в прокуратуре Алмалинского района. Сейчас женщина и четверо подозреваемых - это дочь и сын Акбердиевой, а также еще двое сообщников арестованы. Им предъявлено обвинение по двум статьям - умышленное убийство, и похищение человека.





«Причиной, со слов Акбердиевой, в совершении данного жестокого преступления послужило неприязненное отношение между ней и матерью своего супруга, то есть Исебековой, то есть из-за этих неприязненных отношений она пошла на этот жестокий шаг. На сегодняшний день уголовное дело расследуется наиболее опытными сотрудниками следственного управления ДВД города. По результатам расследования дело будет направлено в суд», – сообщил прокурор Алмалинского района г. Алматы Мадияр Басшыбаев.





Напомним, 11-ти летний Оркен Азаматулы пропал 19 января. Через два дня полицейские обнаружили труп мальчика. В убийстве подозревается мачеха Оркена. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками похитила ребенка, а затем отвезла в заранее арендованный дачный дом. Там ребенка жестоко убили. По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу. Между тем, как сообщают прокуроры, в ходе допроса удалось выяснить, что ранее женщина планировала также убийство свекрови.





«Следили за ней. Не довели свое деяния до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего уехали в Шымкент. После чего 17 января где-то Акбердиева вновь их приглашает сюда, и они уже доводят свои преступные деяния в отношении несовершеннолетнего до конца», – сказал Мадияр Басшыбаев.









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