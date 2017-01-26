Нигматулин принял посла Беларуси в Казахстане

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе и развитие межпарламентского диалога.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Казахстане Анатолия Ничкасова , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.





Спикер Мажилиса подчеркнул особую роль лидеров Казахстана и Беларуси в укреплении сотрудничества между двумя странами.





Собеседники поделились мнениями об Обращении Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти в Казахстане.





Н.Нигматулин акцентировал внимание на приверженности Лидера Нации демократическому курсу, а также на усилении ответственности госорганов.





В свою очередь А.Ничкасов подчеркнул, что инициативы Президента Казахстана показывают высокий уровень зрелости всех ветвей власти, когда страна говорит о том, что она готова к демократическому переходу к новой системе государственного управления.





- В Беларуси следят за реализацией действующих программ в Казахстане. Реформы, которые проводит Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, представляют для нас безусловный пример эффективного современного развития, отвечающие современной экономической и политической обстановке. Мы считаем, что работа, которую проводит Президент Казахстана, во многом способствует установлению мира во всем мире, мира в регионе, - сказал А.Ничкасов.





Белорусский дипломат поблагодарил нашу страну за поддержку вступления Беларуси в качестве наблюдателя в ШОС и СВМДА.





Собеседники отметили продуктивное сотрудничество двух стран за 25 лет дипломатических отношений.





По словам Н.Нигматулина, сформирована солидная нормативно-правовая база взаимодействия, насчитывающая уже более 70 двусторонних документов, подписанных на разных уровнях. Отмечено также, что позиции Казахстана и Беларуси в основном совпадают по вопросам региональной и международной политики. Наша страна входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ.





Для увеличения товарооборота между странами, по мнению Председателя Мажилиса, важно использовать не только имеющийся потенциал двух государств, но и новые возможности ЕАЭС.





Н.Нигматулин выразил уверенность, что Казахстан и Беларусь будут тесно взаимодействовать и в рамках непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН.





Говоря о развитии отношений между казахстанскими и белорусскими парламентариями, собеседники отметили важность активизации межпарламентских групп по сотрудничеству, а также контактов между профильными комитетами.



