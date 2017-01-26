В Карагандинской области за сутки из снежных заносов спасены 107 человек

Только за прошедшие сутки Управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Карагандинской области приняло около 2 тысяч звонков от жителей области.

В последние дни на территории Карагандинской области установилась сложная метеорологическая обстановка, осложненная сильными ветрами и метелью. Департаментом по ЧС Карагандинской области была организована рассылка предупреждающих смс-сообщений о закрытии движения на автодорогах, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Так, с утра 25 января до 26 января закрывалось движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог: «Топар – Жезказган», «Караганда – Аксу-Аюлы», «Караганда – Каркаралинск», «Караганда – граница Павлодарской области», «Темиртау – граница Акмолинской области», «Киевка – граница Акмолинской области».





Вместе с тем, отдельные граждане оказались застигнутыми в «снежном плену».





Только за прошедшие сутки Управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Карагандинской области приняло около 2 тысяч звонков от жителей области. На все поступившие звонки, производилось незамедлительное реагирование - оперативная эвакуация людей, очистка и отбуксировка застрявшей техники, благодаря чему удалось обойтись без жертв и пострадавших. В общей сложности спасателями Карагандинской области совместно с подразделениями местной полицейской службы, дорожными организациями и акиматами районов было эвакуировано 107 человек. В аварийно-спасательных работах были задействованы подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области и Отделы по ЧС районов.





Так, к примеру, в Осакаровском районе на автодороге «Алматы – Екатеринбург», из застрявших в снежном заносе двух автомобилей эвакуировано 10 человек.





На участке автодороги «Кызылорда – Павлодар» из неисправного автомобиля эвакуировано 5 человек в кемпинг, расположенный вблизи поселка Молодежный.





На автодороге «Осакаровка – Киевка» в снежном заносе застряли два автомобиля, из которых в поселок Осакаровка эвакуировано 7 человек.





В Каркаралинском районе на автодороге «Каркаралинск – Буркитты» из неисправного автобуса в город Каркаралинск эвакуировано 17 человек.





В Бухар-Жырауском районе 20 человек эвакуировали из 6 застрявших автомобилей на автодороге «Караганда – Тогызкудук».





На автодороге «Алматы-Екатеринбург» в 52 километрах от поселка Аксу-Аюлы из неисправного автобуса в поселок Аксу-Аюлы эвакуировано 48 человек, из них 3-е детей.





Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает о необходимости при ухудшении погоды на время ограничить выезды на дальние расстояния, перед поездками проверять техническую исправность





автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждений.





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