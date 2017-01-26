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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,42, EURKZT_TOD = 353,16, RUBKZT_TOD = 5,5223, USDKZT_0_001 = +8,3608 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,2800 % годовых

 

 На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам.  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 328,42 тенге за доллар США при объеме    торгов 66 250 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 353,16 тенге за евро при объеме торгов 1 000 тыс. евро;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5223 тенге за рубль при объеме торгов    147 000 тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 328,28 тенге за доллар (+0,42 тенге), суммарный объем  торгов - 125 750 тыс. USD (+38 750 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила    +8,3608 % годовых при объеме торгов 48 500 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +6,2800 % годовых при объеме торгов 707 000 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали.  В торгах приняли участие 28 банков.  

26 января 2017, 15:55
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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