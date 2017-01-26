Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,42, EURKZT_TOD = 353,16, RUBKZT_TOD = 5,5223, USDKZT_0_001 = +8,3608 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,2800 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 328,42 тенге за доллар США при объеме торгов 66 250 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 353,16 тенге за евро при объеме торгов 1 000 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5223 тенге за рубль при объеме торгов 147 000 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 328,28 тенге за доллар (+0,42 тенге), суммарный объем торгов - 125 750 тыс. USD (+38 750 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,3608 % годовых при объеме торгов 48 500 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,2800 % годовых при объеме торгов 707 000 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 28 банков.