Skoda представила самый внедорожный Kodiaq
26 января 2017, 16:00
Большой кроссовер Skoda Kodiaq получил внедорожную версию Scout. Ее премьера состоится этой весной на автосалоне в Женеве.
Kodiaq Scout построен примерно по тому же рецепту, что и универсал Octavia Scout. Среди особенностей этой модели – увеличенный до 194 мм дорожный просвет, защита днища спереди и сзади, пакет для плохих дорог, эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски и полный привод в стандартной комплектации.
Визуально «Скаут» отличается от обычного «Кадьяка» серебристыми акцентами в экстерьере и шильдиком на переднем крыле.
В оснащение включены: ассистент движения по бездорожью, парктроники спереди и сзади, система выбора режимов движения с шестью настройками, многофункциональный руль, мультимедиа-система с восемью динамиками, отделанные алькантарой кресла и большой набор умных помощников. Покупателям предложат на выбор четыре двигателя: два бензиновых – 1,4-литровый 150-сильный и 2,0-литровый 180 сильный – и два 2,0-литровых дизельных на 150 и 190 л.с.
Помимо Kodiaq Scout, Skoda покажет в Женеве Kodiaq с пакетом спортивной отделки SportLine. Со временем у кроссовера должна появиться «заряженная» версия Kodiaq RS.
Текст: Александр Орехов
Фото: Skoda
Via cartimes
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