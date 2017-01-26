Skoda представила самый внедорожный Kodiaq

Большой кроссовер Skoda Kodiaq получил внедорожную версию Scout. Ее премьера состоится этой весной на автосалоне в Женеве.

Kodiaq Scout построен примерно по тому же рецепту, что и универсал Octavia Scout. Среди особенностей этой модели – увеличенный до 194 мм дорожный просвет, защита днища спереди и сзади, пакет для плохих дорог, эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски и полный привод в стандартной комплектации.





Визуально «Скаут» отличается от обычного «Кадьяка» серебристыми акцентами в экстерьере и шильдиком на переднем крыле.





В оснащение включены: ассистент движения по бездорожью, парктроники спереди и сзади, система выбора режимов движения с шестью настройками, многофункциональный руль, мультимедиа-система с восемью динамиками, отделанные алькантарой кресла и большой набор умных помощников. Покупателям предложат на выбор четыре двигателя: два бензиновых – 1,4-литровый 150-сильный и 2,0-литровый 180 сильный – и два 2,0-литровых дизельных на 150 и 190 л.с.





Помимо Kodiaq Scout, Skoda покажет в Женеве Kodiaq с пакетом спортивной отделки SportLine. Со временем у кроссовера должна появиться «заряженная» версия Kodiaq RS.



