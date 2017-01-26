В 2016 году в Казахстан прибыло свыше 33,7 тыс. оралманов

В 2016 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 16 тыс. 417 семейили 33 тыс. 754 этнических казаха.Большинство оралманов – 65,5% прибыли из Узбекистана, 24,9% являются выходцами из Китая, 3,2% - из Туркменистана, 2,7% - из Монголии, 3,7% - из других стран , сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Наибольшее количество оралманов расселились в Южно-Казахстанской области – 33,9%, Алматинской области – 25,4%, Мангистауской области – 10,6%, Жамбылской области – 5,8% и в др. регионах – 24,3%.





Из прибывших 65,4% составляют лица трудоспособного возраста, 28,6% – дети в возрасте до 16 лет, 6% – пенсионеры.





Из числа этнических казахов трудоспособного возраста 10,8% имеют высшее образование, 20,3% - среднее специальное образование, 65% - общее среднее образование, 3,9% не имеют образования.





Напомним, в целях стимулирования возвращения этнических казахов на историческую родину Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения» предусматривается:





- предоставление этническим казахам статуса оралмана, вне зависимости от региона расселения. Этнические казахи в отличие от иностранных граждан смогут получить вид на жительство, обратившись в миграционную полицию, без подтверждения платежеспособности;

- получение этническими казахами социального пакета в случае расселения в регионах, определенных Правительством РК с установлением квоты приема оралманов. При этом социальную поддержку может также получить оралман, если он переезжает из любого региона страны в регионы, определенные Правительством РК для расселения. Однако в случае выбытия из этих регионов ранее чем через пять лет социальный пакет будет возвращаться в пользу государства;

- сокращение срока получения гражданства до одного года после получения оралманами вида на жительство.



