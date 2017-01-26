Астана готовится к предстоящему паводку

В ДЧС предупреждают, что во избежание паводков в частном секторе необходимо производить очистку снега с крыш домовладений, а также прилегающих территорий.

В рамках подготовки к весеннему паводку специалистами столичного ДЧС совместно с представителями местных исполнительных органов начат объезд проблемных участков (в Астане наиболее часто подтоплению подвергается частный сектор) , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы.





В ходе выезда в район накопителя Малый Талдыколь были рассмотрены вопросы по отведению накапливающихся вод и возведению защитной дамбы вдоль проспекта Туран.





По мнению специалистов, проводимые мероприятия послужат действенным методом по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций в паводковый период, а также контроля проводимой подрядными организациями работы.





Специалисты ДЧС предупреждают, что во избежание паводков в частном секторе необходимо производить очистку снега с крыш домовладений, а также прилегающих территорий (от ограждения до дороги) с выносом на обочину проезжей части. После этого службы города осуществят уборку снега.





При получении оповещения об угрозе наводнения жителям частных домов необходимо перенести на верхний этаж, чердак или в другое безопасное место ценные вещи и продукты питания, подготовить и упаковать ценности, продукты питания на 2-3 дня и необходимые вещи, которые нужно взять с собой (документы и деньги упаковать в водонепроницаемый пакет). Вместе с тем рекомендуется иметь надувные матрасы, камеры, пластмассовые канистры или бутылки, веревки, ножи.



