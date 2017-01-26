В Казахстане внедрят стандарты для электромобилей
26 января 2017, 16:12
Мы будем следовать тренду «пересаживаться на электромобили».
В республике в этом году ожидается принятие новых стандартов, в том числе и для электромобилей. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, представляя в Мажилисе законопроект «О стандартизации», передает Zakon.kz.
Также был представлен сопутствующий законопроект, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации.
Документ разработан в целях формирования национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, где чётко определены цели, принципы стандартизации, компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации.
По словам первого вице-министра, мы будем следовать тренду «пересаживаться на электромобили». « Так вот, в текущем году из тысячи стандартов 13 стандартов уже предусмотрено, как раз для электромобилей. Это касается, прежде всего, инфраструктуры электромобиля и самого электромобиля», - сказал он.
А.Рау отметил, что еще 5-6 лет назад по новым отраслям не было никаких стандартов и сейчас идет их разработка.
«По электромобилям: есть европейская модель, есть американская и китайская модели. Посмотрим, по каким требованиям, где самые лучшие, которые соответственно будут положены в основу разработки наших национальных стандартов», - пояснил он.
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