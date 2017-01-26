Около 30 пострадавших при крушении Boeing еще находятся в больницах Бишкека
26 января 2017, 16:19
Их общее состояние удовлетворительное.
Около 30 пострадавших при крушении турецкого грузового Boeing 747, упавшего на поселок в окрестностях международного аэропорта "Манас" Бишкека, находятся в больницах Киргизии, сообщил в четверг министр здравоохранения республики Талантбек Батыралиев, пишет РИА Новости.
Boeing 747-400 турецкой авиакомпании 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор". На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 жителей Киргизии, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка.
"В больницах находятся 27 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы, их общее состояние удовлетворительное", — сообщил Батыралиев во время совещания в правительстве, посвященного вопросам ликвидации последствий ЧП.
Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841188-f92f2e2c340d25783a82fe18bf0d7f32
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...