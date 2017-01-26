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Около 30 пострадавших при крушении Boeing еще находятся в больницах Бишкека

26 января 2017, 16:19

Их общее состояние удовлетворительное.


Около 30 пострадавших при крушении турецкого грузового Boeing 747, упавшего на поселок в окрестностях международного аэропорта "Манас" Бишкека, находятся в больницах Киргизии, сообщил в четверг министр здравоохранения республики Талантбек Батыралиев, пишет РИА Новости.

Boeing 747-400 турецкой авиакомпании 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор". На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 жителей Киргизии, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка.

"В больницах находятся 27 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы, их общее состояние удовлетворительное", — сообщил Батыралиев во время совещания в правительстве, посвященного вопросам ликвидации последствий ЧП.

Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков

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