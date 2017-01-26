Двое детей в Алматы пострадали в ДТП из-за отсутствия знаков
26 января 2017, 16:20
В направлениях автомобилей отсутствовали дорожные знаки.
В микрорайоне Шанырак-2 города Алматы произошло столкновение двух иномарок на перекрестке из-за отсутствия дорожных знаков, передает корреспондент Zakon.kz с места ДТП.
По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Montero ехал в северном направлении по улице Тойшыбек батыра, которая в данном случае является главной дорогой. На перекрестке с второстепенной улицей Кулантобе ему не уступил дорогу водитель Volkswagen Golf, который двигался в западном направлении, в итоге автомобиль Montero врезался в «немца».
Стоит отметить, что в направлениях автомобилей отсутствовали дорожные знаки, а противоположных направлениях знаки были.
В результате ДТП пострадали двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen Golf.
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