Сотрудник таможни и охранник устроили драку на складе в аэропорту Алматы

7 декабря 2016 года произошел конфликт между сотрудниками таможенного поста «Жетысу» (Аскар Шакиртов) и охранного агентства «Тарлан Сарбаз» на территории склада временного хранения АО «Международный аэропорт Алматы», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление разъяснительной работы ДГД по городу Алматы.





Сотрудник охранного агентства «Тарлан Сарбаз» обратился в линейный отряд полиции с заявлением.





Уполномоченными правоохранительными органами признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения не установлено, в этой связи материалы были направлены в ДГД по г. Алматы.





Исчерпывающий перечень правонарушений являющихся основанием для увольнения административного государственного служащего предусмотрен ст. 50 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».





При рассмотрении установлено, что действия Шакиртова А. не попадают под правонарушения изложенные в указанной статье. В связи с чем, Шакиртов А. был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «Выговора», за нарушение норм этического кодекса Республики Казахстан.



