Общественники Жамбылской области высказались по перераспределению полномочий между ветвями власти

В Конституцию страны предлагается внести около сорока изменений и дополнений, которые выносятся на всенародное обсуждение.

Вчера Президент Казахстана выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в РК. По этому поводу общественные деятели Жамбылской области высказали свои мнения, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Как отметил Почетный гражданин Жамбылской области, директор филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» К.Толендиев обращение Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 25 января 2017 года по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, считаю, своевременным и жизненно необходимым для дальнейшего развития и углубления демократии в стране, модернизации системы управления страной.













В результате усилится полномочия Парламента и Правительства. Кабинет министров будет отвечать за государственные программы, эффективно руководить государственными органами, за состояние социально-экономических вопросов. Теперь правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом, отчитываться перед Парламентом. А Парламент в свою очередь, будет влиять на формирование Кабинета министров, т.е. усиливается ответственность партии политического большинства.





В полномочия Президента входит стратегические задачи государства, вопросы внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом, страна остается с президенсткой формой правления.





В Конституцию страны предлагается внести около сорока изменений и дополнений, которые выносятся на всенародное обсуждение.





Я полностью поддерживаю Обращение Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, желаю Ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы Он превратил наш Казахстан в цветущую, развитую и богатую страну!





Также президентом ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Жамбылской области» членом Общественного Совета Жамбылской области Р. Юлдашевым было отмечено, по словам Главы государства Н.А. Назарбаева, вопрос перераспределения полномочий между ветвями власти — принципиальный.













Это действительно так. Но я бы не называл предложение Елбасы (усилить функции парламента и правительства) уклоном в сторону парламентской республики. Здесь несколько другой расклад, и мы должны его правильно понять и максимально точно квалифицировать эти высказывания. Наш евразийский менталитет устроен таким образом, что какой бы ни была конституция, какие-то внутренние договорённости и перераспределение власти, мы считаем главным ответчиком за всё именно главу государства. Но теперь президент будет уже чисто юридически, на законной базе отвечать исключительно за стратегические и организационные функции, которые перечислены в заявлении. С точки зрения лавирования в сложных условиях это имеет смысл. Поскольку уровень демократии, защищенности человека, объем его прав и свобод не зависят напрямую от формы правления, а зависят от полномочий, которыми обладает каждая из структур власти.



