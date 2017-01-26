Обвинения в коррупции Пак Кын Хе назвала "колоссальной ложью"

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент из-за подозрений в причастности к коррупционному скандалу, заявила, что обвинения против нее являются "нелепой, колоссальной ложью" , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.





С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цой Сун Силь — лучшей подруги президента страны. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.





После ареста Цой Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давление на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Гё Ан. Конституционный суд в настоящее время решает вопрос о правомочности объявленного президенту импичмента. Если это решение будет подтверждено, в течение двух месяцев в стране пройдут выборы нового президента.





"Если проследить, то я не могу отказаться от мысли, что скандал был преднамеренным, — заявила президент в интервью газете Korea Economic Daily. – Очень печально и трудно оказаться перед лицом недопонимания, возникшего из-за слишком большого числа сфабрикованных (фактов), но я принимаю это как часть своих ошибок".



