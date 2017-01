Глава Tesla подтвердил намерение рыть тоннели

История, начавшая в прошлом году как шутка, становится реальностью: миллиардер Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, действительно собирается рыть тоннели. Он подтвердил это на своей странице в «Твиттере».





В минувшем декабре Маск написал, что устал от пробок и поэтому собирается построить машину для бурения транспортных тоннелей и «просто начать рыть». Тогда же он изменил описание своей страницы, которое теперь выглядит так: «Tesla, SpaceX, Tunnels & OpenAI».





В новом твите, опубликованном 25 января, Илон Маск сообщает: «Потрясающий прогресс на тоннельном фронте. Планирую начать рыть через месяц или около того». Отвечая на комментарии к этой записи, изобретатель заверил, что не шутит. По его словам, один из концов будущего тоннеля расположится рядом со штаб-квартирой SpaceX в Лос-Анджелесе. Куда он будет вести – пока не ясно. Возможно – к местному аэропорту, находящемуся в пяти минутах езды. Но, учитывая масштабы, которыми привык мыслить Илон Маск, мы не удивимся, если он решит проложить подземную дорогу до офиса «Теслы» в Кремниевой долине – а это около 500 километров пути.





A brief chat with Elon Musk about climate change, Rex Tillerson, and Donald Trump https://t.co/IJo34UeDSqpic.twitter.com/xrYj3DqjnQ — Gizmodo (@Gizmodo) 25 января 2017 г.





В декабре Маск шутил, что его новый стартап должен называться The Boring Company («буровая» или «скучная» компания – перевести можно и так, и так). Он даже придумал слоган: Boring, it's what we do («Бурим/скучаем, вот что мы делаем»).