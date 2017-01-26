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Новости за сегодня

Суд выпустил Лилию Рах на свободу

 

Апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда огласила решение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор суда первой инстанции Л.Рах, М.Паз, И.Мисирова, Б.Шалбаева, а также потерпевшего Х.Суванова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Коллегия, выслушав осужденных Паз, Мисирова, Шалбаева, их адвокатов, осужденную Рах и ее адвокатов, потерпевшего, прокурора ... ... исследовав материалы уголовного дела, доводы апелляционных жалоб, ходатайство о применении ст.68 УК РК в связи с примирением, постановила частично удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов Рах Хан, Салимбаевой, Алимбаева, приговоры Мисирову, Шалбаеву и Паз оставить без изменения, - объявил председатель коллегии Б.Караманов.

Далее судья указал на то, что, исследовав показания потерпевшего Суванова, суд пришел к выводу о надуманности его показаний о том, что похищение состоялось не после ломбарда, а в аэропорту. Суд не поверил показаниям Суванова и Рах о том, что уже в офисе последней между ними были разрешены все материальные вопросы. Эти показания, по мнению суда, опровергаются тем, что Рах приезжала в Исык и в кафе Урбан, чтобы разрешить имущественные претензии.

- Судом первой инстанции правильно была квалифицирована попытка потерпевшего облегчить участь Рах, и помочь ей избежать уголовной ответственности, - озвучил председатель Караманов.

Коллегия считает, что доводы Рах и ее адвокатов о том, что она не имела никакого отношения к действиям неустановленного следствием лица Александра, доводы потерпевшего о том, что насилие ему причинялось только в интересах Паз надуманны и не соответствуют действительности, - считает суд.

Доводы защиты Мири Паз о том, что приговор первой инстанции был не обоснован, и слишком суров, коллегия также посчитала надуманными. Суд считает, что судом первой инстанции было проведено полное и всестороннее расследование.

- Судом первой инстанции правильно установлено, что потерпевший Суванов был похищен и долгое время содержался на съемном жилье, - продолжил зачитывать постановление судья.

Далее был озвучен вывод о том, что нет оснований о переквалификации действий Мисирова и Шалбаева со ст.125 на ст.126 УК РК.

- Ходатайство Рах и ее адвокатов об освобождении в связи освобождением заслуживают внимания, - отметил судья. Основанием этому служит медиативное соглашение с Сувановым, в котором она признала свою вину и раскаялась.

В связи с этим коллегия посчитала возможным применить в отношении Рах санкцию статьи 68 ч.2 УК РК.

В конечном итоге апелляционная коллегия по уголовным делам постановила:

Освободить Рах Лилию от уголовной ответственности и отпустить из-под стражи в зале суда. Относительно остальных осужденных приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

 

Напомним, приговором Алмалинского районного суда 54-летняя Лилия Рах была осуждена по по ст.125 ч.2 пп 1, 3, 4, 8 и приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мири Паз приговорили к 7,5 годам, Мисирова и Шалбаева - к 8 годам лишения свободы. Хамро Суванов выразил несогласие с приговором Лилии Рах, и рассказал, почему он считает, что именно Мири Паз организовала его похищение. В свою очередь, в горсуде в качестве пояснения приговору отметили, что показания Хамро Суванова в суде отличались от показаний, данных в ходе досудебного расследования. Сам потерпевший этот факт отрицает.

В своей апелляционной жалобе Суванов просил ужесточить наказание для Паз, и освободить Рах, с которой он 20 января заключил медиативное соглашение о примирении.

 

Ирина Капитанова

 

26 января 2017, 16:58
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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