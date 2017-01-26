Факел универсиады-2017 зажгли в Карагандинской области

Сегодня, 26 января в Темиртау, на доменной печи №2 металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" стартовала эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2017. Огонь был зажжен молодыми сталеварами, студентами завода-втуза, где когда-то учился Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, передает пресс-служба акима области.





В Караганде эстафету огня Универсиады-2017 открыл аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.





- Сегодня знаменательный день для нас всех, для всех казахстанцев. Это долгожданное событие, которое связано с 28-и зимними играми Универсиады проходят по территории Карагандинской области. Также как и карагандинцы, казахстанцы в других городах также принимают участие в этом мероприятии. Это действительно историческое событие. У нас в Карагандинской области этот факел был зажжен от доменной печи Карагандинского металлургического комбината, и сегодня он, соединившись с нашим карагандинским углем продолжит свой путь, это для нас очень символично, потому что Карагандинская земля была есть и будет твердой экономической промышленной опорой нашей независимой республики, - сказал глава области, и поздравил всех участников универсиады а также пожелал членам карагандинской сборной удачи в достижении поставленных целей.





Далее Нурмухамбет Абдибеков с факелом в руках пробежал первые 200 метров, после чего передал его студенту КарГТУ.





Завершится эстафета Огня в Ледовом дворце «Караганды Арена». В специальной чаше произойдет слияние огня из доменной печи и добытого в шахте угля. Кульминацией станет шоу на льду с участием местных фигуристов и хоккеистов, российских артистов балета из Омска. Вечером огонь отправят самолетом в Алматы. Напомним, зимняя Универсиада-2017 пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля.















