Команду корабля на Каспии напугала стая волков

Волки близко подошли к пароходу, стоящему возле берега.

Стая волков попала на видео команды корабля в Каспийском море. Видеоролик набирает популярность в Интернете, пишет пишет Sputnik





Стая волков из примерно семи-восьми особей пыталась подойти к кораблю. Люди за кадром говорят, что, возможно, хищников привлекают запахи с парохода. Как называется пароход и когда именно было снято видео, не понятно.





На размещенном на Youtube видео отмечается, что это видео снято на северном побережье Каспийского моря. Судя по всему, действие происходит возле нефтяного месторождения.





Вдоль северного побережья Каспия обитает много степных животных, в частности и хищников — волков и корсаков. Известны случаи нападения волков на людей.



