Команду корабля на Каспии напугала стая волков
26 января 2017, 17:12
Волки близко подошли к пароходу, стоящему возле берега.
Стая волков попала на видео команды корабля в Каспийском море. Видеоролик набирает популярность в Интернете, пишет Sputnik.
Стая волков из примерно семи-восьми особей пыталась подойти к кораблю. Люди за кадром говорят, что, возможно, хищников привлекают запахи с парохода. Как называется пароход и когда именно было снято видео, не понятно.
На размещенном на Youtube видео отмечается, что это видео снято на северном побережье Каспийского моря. Судя по всему, действие происходит возле нефтяного месторождения.
Вдоль северного побережья Каспия обитает много степных животных, в частности и хищников — волков и корсаков. Известны случаи нападения волков на людей.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841198-c5671061a82819d26d87a76d40123bab
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...