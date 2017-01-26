Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Иномарка влетела в дерево с автобусной полосы в Алматы

26 января 2017, 17:14

В результате ДТП незначительные ушибы получили пассажиры обоих транспортных средств.


В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и иномарки на полосе для общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz с места ДТП.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Райымбек батыра и улицы Розыбакиева. Как рассказали очевидцы, автобус 7-го маршрута ехал по проспекту в восточном направлении по выделенной полосе для общественного транспорта. Автомобиль Honda CRV двигался по полосе левее "выделенки". В какой-то момент Honda завернула резко вправо, водитель автобуса не успел среагировать и на ходу врезался в кроссовер. В результате аварии Honda перелетела через бордюр и врезалась в дерево.

В результате ДТП незначительные ушибы получили пассажиры обоих транспортных средств.









Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...