Иномарка влетела в дерево с автобусной полосы в Алматы
26 января 2017, 17:14
В результате ДТП незначительные ушибы получили пассажиры обоих транспортных средств.
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и иномарки на полосе для общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz с места ДТП.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Райымбек батыра и улицы Розыбакиева. Как рассказали очевидцы, автобус 7-го маршрута ехал по проспекту в восточном направлении по выделенной полосе для общественного транспорта. Автомобиль Honda CRV двигался по полосе левее "выделенки". В какой-то момент Honda завернула резко вправо, водитель автобуса не успел среагировать и на ходу врезался в кроссовер. В результате аварии Honda перелетела через бордюр и врезалась в дерево.
В результате ДТП незначительные ушибы получили пассажиры обоих транспортных средств.
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