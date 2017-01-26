Иномарка влетела в дерево с автобусной полосы в Алматы

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и иномарки на полосе для общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz с места ДТП.





Инцидент произошел на перекрестке проспекта Райымбек батыра и улицы Розыбакиева. Как рассказали очевидцы, автобус 7-го маршрута ехал по проспекту в восточном направлении по выделенной полосе для общественного транспорта. Автомобиль Honda CRV двигался по полосе левее "выделенки". В какой-то момент Honda завернула резко вправо, водитель автобуса не успел среагировать и на ходу врезался в кроссовер. В результате аварии Honda перелетела через бордюр и врезалась в дерево.





В результате ДТП незначительные ушибы получили пассажиры обоих транспортных средств.



