В Алматы автобус снес припаркованный автомобиль в арык
26 января 2017, 17:37
В результате ДТП пострадавших нет.
В Алматы на улице Шаляпина между улицами Ашимова и Яссауи автобус снес припаркованный вдоль дороги автомобиль в Арык, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, автомобиль Skoda стоял, припаркованным вдоль улицы Шаляпина. Водитель микроавтобуса Mercedes двигаясь по улице Шаляпина снес на полном ходу припаркованную легковушку.
В результате ДТП автомобиль Skoda улетел в арык. По какой, именно причине водитель микроавтобуса снес припаркованную легковушку не уточняется.
В результате ДТП никто не пострадал.
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