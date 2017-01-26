В Алматы автобус снес припаркованный автомобиль в арык

В результате ДТП пострадавших нет.

В Алматы на улице Шаляпина между улицами Ашимова и Яссауи автобус снес припаркованный вдоль дороги автомобиль в Арык





По словам очевидцев, автомобиль Skoda стоял, припаркованным вдоль улицы Шаляпина. Водитель микроавтобуса Mercedes двигаясь по улице Шаляпина снес на полном ходу припаркованную легковушку.





В результате ДТП автомобиль Skoda улетел в арык. По какой, именно причине водитель микроавтобуса снес припаркованную легковушку не уточняется.





В результате ДТП никто не пострадал.



