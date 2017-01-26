Около 30 автомобилей столкнулись в центральной части Польши
26 января 2017, 17:45
На месте работают восемь бригад "скорой помощи” и два вертолета.
ДТП с участием порядка 30 автомобилей произошло у польского города Пётркув-Трибунальский в центральной части страны, по предварительным данным, ранения получили несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.
Инцидент произошел около 9.00 по местному времени (11.00 мск) на автостраде А1. Как сообщила телеканалу TVN24 представитель лодзинской полиции Йоанна Кончка, во время, когда произошло ДТП, в этой местности был густой туман. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, который въехал в кузов другой фуры. "Потом дошло до эффекта домино”, — пояснила Кончка.
На месте работают восемь бригад "скорой помощи” и два вертолета.
В свою очередь, радиостанция Zet сообщает о нескольких пострадавших, трое из которых получили серьёзные травмы. По данным полиции, на ликвидацию последствий аварии потребуется несколько часов. Движение по дороге в сторону Лодзи заблокировано.
Фото Fotolia/ Radoslaw Maciejewski
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