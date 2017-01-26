В Чикаго городская банда расстреляла похороны: шестеро раненых
26 января 2017, 18:00
Среди пострадавших 12-летняя девочка.
По предварительным данным, стрельбу устроили участники одной из городских банд. Целью был человек, присутствовавший на церемонии, его имя числится в списке раненых, передает телеканал НТВ со ссылкой на издание Chicago Tribune.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в местный госпиталь, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Задержать подозреваемых им пока не удалось.
Согласно данным ФБР США, в Чикаго в прошлом году зарегистрировано наибольшее количество убийств по сравнению с другими городами при крайне низкой раскрываемости таких преступлений.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго за высокий уровень преступности в городе и пригрозил «послать федералов» для наведения порядка.
Фото: zbroya.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841204-c9758451e43f4fcec107c8514a3a0b8b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...