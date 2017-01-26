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В Чикаго городская банда расстреляла похороны: шестеро раненых

26 января 2017, 18:00

Среди пострадавших 12-летняя девочка.


По предварительным данным, стрельбу устроили участники одной из городских банд. Целью был человек, присутствовавший на церемонии, его имя числится в списке раненых, передает телеканал НТВ со ссылкой на издание Chicago Tribune.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в местный госпиталь, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Задержать подозреваемых им пока не удалось.

Согласно данным ФБР США, в Чикаго в прошлом году зарегистрировано наибольшее количество убийств по сравнению с другими городами при крайне низкой раскрываемости таких преступлений.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго за высокий уровень преступности в городе и пригрозил «послать федералов» для наведения порядка.

Фото: zbroya.info

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