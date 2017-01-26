В Чикаго городская банда расстреляла похороны: шестеро раненых

По предварительным данным, стрельбу устроили участники одной из городских банд. Целью был человек, присутствовавший на церемонии, его имя числится в списке раненых , передает , передает телеканал НТВ со ссылкой на издание Chicago Tribune.





Отмечается, что все пострадавшие доставлены в местный госпиталь, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Задержать подозреваемых им пока не удалось.





Согласно данным ФБР США, в Чикаго в прошлом году зарегистрировано наибольшее количество убийств по сравнению с другими городами при крайне низкой раскрываемости таких преступлений.





Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго за высокий уровень преступности в городе и пригрозил «послать федералов» для наведения порядка.



