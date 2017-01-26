Общенациональная Коалиция Демократических Сил выступила с обращением к казахстанцам

Мухтар Кул-Мухаммед убежден, что «усиление контрольных функций парламента над деятельностью правительства потребует от исполнительной власти качественно нового уровня текущей и стратегической работы.

Сегодня в Астане состоялось заседание Общенациональной Коалиции Демократических Сил, по итогам которого руководители ведущих политических партий, общественных объединений и НПО республики распространили обращение к казахстанцам. Они выступили в поддержку модернизации системы госуправления и призвали граждан к общенациональному обсуждению предложений Нурсултана Назарбаева, озвученных накануне вечером в эфире республиканских телеканалов.





В частности, первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» заявил на встрече, что наделение правительства дополнительными полномочиями в сфере экономики и усиление его самостоятельности позволит повысить полезное действие ключевых государственных программ.





Вместе с тем, Мухтар Кул-Мухаммед убежден, что «усиление контрольных функций парламента над деятельностью правительства потребует от исполнительной власти качественно нового уровня текущей и стратегической работы, повышения прозрачности и подотчетности высшему законодательному органу, а в его лице – народу Казахстана».



