Атамбаев: государство должно помочь пострадавшим при крушении Boeing

Пострадавшие при крушении грузового Boeing 747 турецкой авиакомпании по Бишкеком должны получить справедливую компенсацию, заявил в четверг президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с родственниками погибших и пострадавшими в результате трагедии, сообщает сообщает РИА Новости





Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана и рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. В результате катастрофы погибли 39 человек, в числе которых 16 детей и четыре члена экипажа воздушного судна. В больницах республики остаются 27 пострадавших.





"Мы должны добиться справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике. Государство находит и будет находить бюджетные и внебюджетные средства для оказания помощи пострадавшим. Также необходимо, чтобы правительство обеспечило строго целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет от граждан и юридических лиц", — сказал глава Кыргызстана.





Атамбаев отметил, что первоочередной задачей государства является обеспечение жильем всех оставшихся без крова в результате крушения самолета. "Именно обеспечение жильем является главнейшей задачей, куда должны быть направлены эти средства. Данный вопрос у меня на контроле с первых минут трагедии".





Он также подчеркнул, что все профильные структуры должны уделить особое внимание судьбе детей, оставшихся сиротами в результате трагедии. "Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы", — сказал он. По официальным данным, в результате ЧП два ребенка лишились обоих родителей, еще трое остались без матерей.





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