Британское правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit

Обсуждение в парламенте продлится два дня, затем начнется обсуждение в комитетах нижней палаты. Оно продлится три дня.

Обсуждение в британском парламенте законопроекта о процедуре Brexit начнется 31 января и продлится два дня. Об этом заявил лидер Палаты общин, лорд-председатель Тайного совета Дэвид Лидингтон во время выступления с парламентской трибуны, сообщает Об этом заявил лидер Палаты общин, лорд-председатель Тайного совета Дэвид Лидингтон во время выступления с парламентской трибуны, сообщает ТАСС





По его словам, после обсуждение документа будет происходить в комитетах нижней палаты в течение трех дней: с 6 по 8 февраля.





Ожидается, что сам законопроект будет опубликован в четверг, 26 января. Характеризуя этот документ, Лидингтон отметил: "Это короткий билль, который наделяет премьер-министра полномочиями официально ввести в действие статью 50 (Лиссабонского договора) и начать переговоры. И это все, о чем говорится в этом законопроекте".





Верховный суд Великобритании обязал в минувший вторник, 24 января, правительство заручиться поддержкой парламента, прежде чем начинать переговоры о выходе страны из состава ЕС. 17 января премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй представила сценарий Brexit из 12 пунктов. Одним из основных его моментов стало намерение Лондона вместе с выходом из ЕС покинуть и единый общий рынок.





На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%. Тереза Мэй, став новым главой правительства после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС.





Максим Рыжков.



