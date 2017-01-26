Британское правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit
26 января 2017, 18:23
Обсуждение в парламенте продлится два дня, затем начнется обсуждение в комитетах нижней палаты. Оно продлится три дня.
Обсуждение в британском парламенте законопроекта о процедуре Brexit начнется 31 января и продлится два дня. Об этом заявил лидер Палаты общин, лорд-председатель Тайного совета Дэвид Лидингтон во время выступления с парламентской трибуны, сообщает ТАСС.
По его словам, после обсуждение документа будет происходить в комитетах нижней палаты в течение трех дней: с 6 по 8 февраля.
Ожидается, что сам законопроект будет опубликован в четверг, 26 января. Характеризуя этот документ, Лидингтон отметил: "Это короткий билль, который наделяет премьер-министра полномочиями официально ввести в действие статью 50 (Лиссабонского договора) и начать переговоры. И это все, о чем говорится в этом законопроекте".
Верховный суд Великобритании обязал в минувший вторник, 24 января, правительство заручиться поддержкой парламента, прежде чем начинать переговоры о выходе страны из состава ЕС. 17 января премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй представила сценарий Brexit из 12 пунктов. Одним из основных его моментов стало намерение Лондона вместе с выходом из ЕС покинуть и единый общий рынок.
На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%. Тереза Мэй, став новым главой правительства после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС.
Максим Рыжков.
Фото: Fotolia/ by-studio.
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